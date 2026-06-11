Comenzó a generar electricidad el último proyecto de energía solar en la Escuela Latinoamericana de Medicina apoyado por MediCuba Europa

Comenzó a generar electricidad el último proyecto de energía solar en la Escuela Latinoamericana de Medicina apoyado por MediCuba Europa

Este miércoles comenzó a generar electricidad el cuarto y último proyecto de energía solar fotovoltaica en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), impulsado por la red solidaria MediCuba Europa.

Con una potencia total instalada de 208 kWp, se cubre alrededor del 50% de la demanda energética del centro. Además, un patio de estudio y el policlínico cuentan con servicio asegurado aun durante cortes de energía mediante baterías.

Un mural ilustra los paneles solares en los techos, aportados por la solidaridad internacional para contribuir a este hermoso proyecto internacionalista cubano. Esta iniciativa se enmarca en el programa Energía para la Vida, que busca garantizar un suministro estable y sostenible a las instituciones de salud cubanas en el contexto de la actual crisis energética, fortaleciendo así los servicios sanitarios a la población.

Además de la ELAM, MediCuba Europa, en alianza con organizaciones solidarias de diferentes regiones de Europa (Alemania, Suiza, Austria, Canarias y Euskal Herria), está apoyando proyectos solares en el Centro de Inmunología Molecular, el Instituto Finlay de Vacunas, el hospital Faustino Pérez (Matanzas), el cardiocentro William Soler, el policlínico William Soler, el hospital pediátrico Borras Marfán y la consulta externa de la maternidad de Matanzas.

Las metas para 2026 y 2027 suman 1.463 kWh de nueva capacidad.

“Únete a la red de apoyo de esta importante iniciativa”, invita MediCuba Europa en un comunicado.

MediCuba-Europa es una red de Asociaciones y Organizaciónes No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) de 13 países europeos, sin fines lucrativos, que practica su solidaridad con Cuba en el campo de la salud para conseguir que siga siendo accesible y gratuita para toda la población, en el contexto del brutal bloqueo de EE.UU. contra la Isla.

(Tomado de Cubadebate)