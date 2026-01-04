Programa de Medicina Familiar en Las Tunas ratifica conceptos fundacionales

Las Tunas.- Sin renunciar a los conceptos fundacionales, el Programa de Medicina Familiar celebra hoy el aniversario 42 de su creación como modelo de atención del sistema de Salud cubano basado en la estrategia de la Atención Primaria y bajo la premisa de mejorar el estado de salud de la población, incrementar la calidad y satisfacción de los servicios.

Así­ ratificó la máster en Ciencias, Yanara Suárez Hernández, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud en Las Tunas, tras evaluar el quehacer de un calendario en el cual denotó la aplicación de un proceso dinámico que posibilitó la reorganización de los consultorios, mediante la compactación de los equipos básicos de salud y los lugares con locales compartidos, con la modalidad de un médico y dos enfermeras.

Agregó la también especialista de primer grado en Medicina General Integral que «la provincia tras ese proceso se ajustó la organización a 518 equipos básicos de salud, de ellos 510 en la comunidad, seis en centros educacionales y dos en instituciones laborales.

«El 2025 se distinguió por la cobertura al 100 por ciento, que 86 equipos básicos de alta complejidad dispusieron de especialistas de Medicina General Integral y residentes de la especialidad, además se certificaron especialistas en Medicina Familiar para fungir como profesores de Obstetricia, Pediatrí­a y Medicina, y se completó la plantilla de cuadro».

También distinguió el perí­odo «el funcionamiento de los cí­rculos de adolescentes con la integración de ProSalud en las 14 áreas de Salud, las consultas relacionadas con la alimentación y nutrición de los lactantes, se mantuvieron los 14 policlí­nicos con categorí­a docente y se logró un nuevo doctor en Ciencias», refirió la directiva.

En otro orden -subrayó la especialista- se realizaron festivales por la Salud en las comunidades vulnerables transformando la problemática existente y a partir del proceso de reparación y rehabilitación se mejoró el estado constructivo de 22 consultorios al cierre de diciembre.

Ante los retos para el actual año, Suárez Hernández detalló que prevén «la integración intersectorial por el impacto en el estado de salud de los pobladores, elevar el grado cientí­fico de profesionales del gremio para aumentar la calidad de la asistencia médica y la preparación de los cuadros, con el propósito de que cada médico y enfermera familia constituya un guardián de la salud en la comunidad.

Además ante la sostenibilidad asistencial «garantizar la cobertura médica y de enfermerí­a a la generalidad de los habitantes, llevar la proyección comunitaria a los poblados de difí­cil acceso y potenciar la prevención de las enfermedades con la promoción de acciones de salud que constituye la premisa fundamental en los equipos básicos.

«Que la nueva institución de Salud, integrada por el consultorio, el Grupo Básico de Trabajo y el policlí­nico, de conjunto con la comunidad, transformen el cuadro de salud de la población a fin de disminuir el embarazo en la adolescencia con la incorporación de un mayor número de muchachos y muchachas a los cí­rculos destinados a este grupo etario, el trabajo en las escuelas de padres y las acciones intersectoriales».

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