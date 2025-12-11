Comienza en Las Tunas Festival Entre Música 2025

Las Tunas.- La provincia de Las Tunas vibra desde hoy con el inicio de la décimo novena edición del Festival Entre Música, un evento que convoca a artistas jóvenes de toda la isla y que en esta ocasión rinde homenaje al son cubano.

El festival, organizado por la filial provincial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), se extenderá hasta el 13 de diciembre con una agenda cargada de conciertos, descargas, debates teóricos y actividades comunitarias.

Originalmente previsto para noviembre, el evento fue pospuesto debido a las afectaciones provocadas por el huracán Melissa en el territorio tunero.

El festival tiene una dedicatoria especial: el son cubano, así afirmó a Tiempo21 Jesús Ricardo Pérez Sicilia, vicepresidente de la AHS en Las Tunas, destacó la trascendencia de este género, al que definió como «tan importante para nuestra cultura que ha dado tanto y que seguirá dando en favor de la música cubana», esta línea central marcará las presentaciones musicales y los espacios de reflexión a lo largo de los tres días.

Asimismo ofrece una programación variada que mezcla tradición y nuevas propuestas, entre los espacios habituales que suceden está el «Patio de Pepe», ubicado en el espacio interior de la Plaza Martiana, que será sede de las descargas de trova.

Las noches estarán dedicadas a conciertos especializados en son cubano y música popular cubana, seguidos de descargas de música variada. Las mañanas, por su parte, estarán ocupadas por eventos teóricos y actividades de impacto comunitario.

Como actividad especial, se proyectará un audiovisual de un concierto del trovador Tony Ávila, grabado durante una edición anterior del festival.

Cumplirá con su misión de ser plataforma para la creación joven, reuniendo a «artistas jóvenes y otros consagrados», según la organización, se espera la participación de invitados de otras provincias como La Habana, Santa Clara y Manzanillo, además de los talentos locales del patio tunero.

La Asociación Hermanos Saíz, organizadora del evento, es la principal agrupación cubana de artistas y escritores jóvenes hasta 35 años, con presencia en todas las provincias del país. En Las Tunas, la AHS mantiene una activa programación durante todo el año, que incluye talleres de formación y promoción cultural.

Con el inicio de este festival, Las Tunas reafirma su lugar en el mapa cultural de Cuba, ofreciendo una fiesta de la música que busca, ante todo, celebrar y preservar las raíces sonoras de la nación.

/lrc/

