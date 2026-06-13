La vida se ilumina bajo el sol

La luz del sol se ha vuelto una aliada importante para los cubanos, en medio del cerco energético que sufre el país.

Las Tunas.–Hasta hace unas semanas, y con esa jocosidad que caracteriza a los cubanos, la gente protestaba por la incidencia del sol; pero las circunstancias cambiaron y ahora ocurre lo contrario. Muchos piden que el Astro Rey despierte más temprano, que no se esconda tras nubes inoportunas y que su intensidad sea como en verano.

Es que su energía se ha vuelto una aliada importante para sostener servicios básicos, gracias al empleo de paneles fotovoltaicos. En medio del cerco que sufre el país para impedir la llegada de combustible, esos sistemas aportan electricidad en el horario diurno, que en muchos casos se puede acumular para las noches.

En todo el territorio nacional se han multiplicado los parques que generan de cinco megawatts (MW) a 21,8. Y constituyen un respaldo al Sistema Eléctrico Nacional, lastimado por la falta de combustible y de piezas de repuesto, fundamentalmente.

A esa voluntad del Gobierno cubano se suma la adquisición por el país de unidades de diferentes capacidades, y donativos recibidos desde naciones amigas, para apoyar la continuidad de los servicios en centros vitales para la economía y la sociedad.

Así ocurre en el municipio de Colombia, de la provincia de Las Tunas, donde el impacto es evidente en el sector de la Salud. Días después del montaje de los kits, se aprecia la recuperación de consultas y los beneficios para quienes residen en ese sureño territorio.

El policlínico Francisco Caamaño Deño es un ejemplo de cómo se garantizan la vitalidad y la calidad de los servicios, tal como aseguró su directora, la doctora Lianna Cobas Quiñones.

«Lo primero es que ahora se logra la iluminación adecuada en las consultas, especialmente en las especialidades de Oftalmología y Otorrinolaringología, las que se encontraban reubicadas por el déficit de energía para la conexión de los equipos.

«También nos permite garantizar la cadena de frío de medicamentos muy importantes, como las vacunas, y recuperar la atención de urgencias estomatológicas con un motocompresor de menor consumo.

«De manera paulatina, pretendemos incorporar los exámenes de ultrasonografía y colposcopia, que todavía se encuentran en el policlínico con servicio de hospitalización Cándido González Horta, y nos proponemos reabrir la consulta de regulación menstrual», concluyó.

Por su parte, la doctora Clara Inés Arcos Rivero, directora del Cándido González Horta, refirió que se garantiza el manejo del equipamiento en la sala de terapia intensiva y en la de emergencia. Entre ellos, monitores, ventiladores artificiales y el electrocardiógrafo.

«Con la energía que dan los paneles solares también funcionan el equipo de ultrasonido, el laboratorio clínico para las urgencias médicas, el laboratorio SUMA, el servicio de Rayos X y el área de esterilización.

«Además, se prioriza el funcionamiento de los refrigeradores en los que se resguardan varios medicamentos esenciales y la iluminación de las salas y las consultas externas», acotó.

En esta ciudad, la casa de abuelos 28 de Septiembre también aprovecha la energía solar. Uno de los que convive en ella es Raúl Estrada Zamora, quien tras su jubilación encontró un nuevo escenario para sus días.

«Estamos todos contentos porque los que somos lectores empedernidos tenemos mejor iluminación. Además, acá podemos cargar los teléfonos y se facilitan varios servicios.

«Por ejemplo, las actividades culturales que nos ofrecen diferentes artistas del territorio y la labor de algunos trabajadores por cuenta propia que vienen a ofrecer servicios de barbería y peluquería.

«Aunque los alimentos se elaboran con carbón o leña, ante la carencia del gas licuado, los paneles también ayudan mucho. Y son muy útiles para el funcionamiento de la nevera en la que se conservan varios productos», agregó.

Para la destacada profesora Raquel Ruz Reyes, los paneles solares que le otorgó la Universidad de Las Tunas han sido una bendición «porque siempre hay un proyecto o tesis que revisar, un informe que redactar o una clase que preparar.

«Tengo a mi mamá discapacitada y ya casi con 90 años, por lo que debo estar pendiente de sus medicamentos y alimentos. Ya puedo hacerlo y también, conectar la laptop y trabajar.

«Para mí ha sido una ayuda tremenda en lo individual. Además, me emociona saber que los niños que dependen de respiración artificial o sufren de alguna enfermedad crónica hoy están protegidos, y también los policlínicos y otras instalaciones de la Salud».

En el territorio tunero la instalación de cada sistema es una enseñanza que redunda en múltiples ventajas para la sociedad.

(Tomado del Periódico Granma)