Firman convenio de colaboración Universidad de Ciencias Médicas y el Centro Provincial de Patrimonio Cultural en Las Tunas

Las Tunas.- Un convenio de colaboración firmaron las máximas representantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas y el Centro Provincial de Patrimonio Cultural, para el asesoramiento y trabajo metodológico de la Sala Museológica dedicada a la Inmunología en Cuba.

Como parte de las actividades por el Día Mundial de esta disciplina médica, la rectora de la Universidad, la Doctora en Ciencias Enelis Reyes Reyes, ante profesores, investigadores y representantes de organismos destacó que «esta alianza posibilitará la asesoría en el trabajo entre ambas instituciones para disponer de un espacio único que preservará la memoria y el patrimonio científico y cultural de la especialidad en el país».

Ratificó la galena que «la iniciativa representa el esfuerzo colectivo del centro de estudios, el Capítulo Provincial la Sociedad Cubana de Inmunología, los cuales facilitaron la recopilación y donación de documentos y piezas que hoy forman parte del nuevo espacio que dispondrá la entidad.

«Avalada desde la ciencia, el compromiso social y la vocación humanista, denotará como una sala museológica, primera de su tipo en Cuba, que constituirá un espacio de encuentro entre la memoria y la innovación para fortalecer la identidad académica y reafirmar que la ciencia es patrimonio cultural de los pueblos».

En otro orden, la directora del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, Iliana Violeta Bascomb Núñez, resaltó la oportunidad de contar con este recinto, que prevén inaugurar antes de concluir el año, pues le antecede un proceso que incluye confección de expedientes establecidos en la ley 155 para la protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural, mientras se laborará en el guion museológico, la confección museográfica y el montaje.

Por su parte el Doctor en Ciencias Orlando Rafael Serrano Barrera, especialista de segundo grado en Inmunología, resaltó que «este proyecto tiene entre sus impactos potenciales la posibilidad de ser un entorno que refuerce los contenidos que reciben los estudiantes de las carreras de Medicina, Enfermería, Estomatología y las Tecnologías Biomédicas.

«También es esta una opción para consolidar la actividad extensionista, donde se promueva la investigación científica estudiantil, con la oportunidad de crear grupos científicos dedicados a la temática».

Diversos elementos y materiales prestigian el valor de esta iniciativa, que desde la perspectiva patrimonial conserva entre sus fondos, escritos personales vinculados al doctor Sergio Arce, generosamente donados por su familia, así como cartas redactadas durante sus viajes al extranjero, en las que expone la acogida de sus estudios y las investigaciones realizadas en Cuba.

Los asistentes al acto pudieron apreciar parte de las evidencias reunidas hasta ahora, entre ellas un ejemplar del único libro de Inmunología Clínica elaborado en Cuba. El galeno señaló que “existen dos ediciones: la primera, realizada en Etiopía durante una misión del doctor Arce, y la segunda, publicada en Cuba. Este hecho constituye un dato significativo en el desarrollo docente de la especialidad a lo largo de casi seis décadas, ya que no se ha producido otro texto con enfoque clínico.

«Además se atesoran artículos sobre cuestiones biológicas, documentos indicados en los años 80 por el líder cubano Fidel Castro para divulgar entre la comunidad científica cubana, en el que se recopilan los principales avances en el área de los interferones, la producción de vacunas y los anticuerpos monoclonales y firmados por los autores originales de esas investigaciones en el extranjero».

Agregó Serrano Barrera que «resguardan el acta de constitución del Capítulo Provincial de la Sociedad Cubana de Inmunología en la provincia y la convocatoria de la primera jornada científica que se hizo de la especialidad».

Al concluir la Doctora Enelis Reyes distinguió que «la Inmunología es la ciencia que estudia los mecanismos de defensa del organismo, decisiva en la historia de la medicina moderna y cuyo impacto se hizo aún más evidente durante la pandemia de COVID 19, cuando los conocimientos inmunológicos permitieron comprender la respuesta del organismo al virus, desarrollar vacunas eficaces en tiempo récord y diseñar terapias que salvaron millones de vidas».

Afirmó «que es, sin dudas, una de las columnas que sostuvieron la capacidad de la humanidad para enfrentar ese desafío global, por ello constituye un acervo cultural y de conocimiento que transverzaliza a las demás especialidades médicas y de las ciencias de la salud».

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