Veteranos busca su primera victoria en jornada clave de la Copa Puerto Basket

Puerto Padre, Las Tunas.- La tercera jornada de la Copa Puerto Basket se disputará este sábado en la emblemática cancha de La Anacahuita, con un calendario que promete emociones y, sobre todo, una oportunidad de oro para que el vigente bicampeón Veteranos pueda sumar su primer triunfo tras el peor inicio de su historia.

Veteranos llega a esta fecha con dos derrotas consecutivas, algo nunca antes visto desde la creación del proyecto.

La presión es máxima, y el rival será Salvador Cisneros, desde las 3 y 30 de la tarde, quinteto que también necesita sumar después de caer en su único partido disputado hasta el momento.

Para las 4 y 30 pasado meridiano, está anunciado el reto entre Aldeanos y Delicias. En este desafío, los del batey azucarero de Puerto Padre, jugarán por la victoria para empatar en la cima del torneo con Chaparra, aprovechando que este quinteto, líder con 2-0, descansa en la tercera fecha competitiva.

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