Inaugura TecSoluciones Cibercafé en Las Tunas 

Por: Vicente I. Álvarez Morell

Las Tunas.- En una ceremonia que reunió a autoridades municipales, representantes de la dirección de Taxi-Cuba y el colectivo de TecSolcuciones, clientes e invitados, se inauguró esta mañana un nuevo Cibercafé en el patio de la Agencia Taxi-Cuba, ubicado en la calle Adolfo Villamar esquina a Ángel Guardia.

Este proyecto innovador, fruto de la colaboración entre los sectores público y privado, busca ofrecer una propuesta integral que combine gastronomía atractiva con el acceso a tecnologías de vanguardia.

El Ing. José Luis Yero Gómez, director general de TecSoluciones, dijo que “agradecemos a la dirección de Taxi – Cuba en Las Tunas por su colaboración permanente y por permitirnos demostrar que de las alianzas entre los dos sectores pueden surgir proyectos que favorezcan el desarrollo del territorio en los diferentes ámbitos”.

Subrayó, además, el compromiso de la empresa con el desarrollo local a través de iniciativas en áreas como la energía renovable, la comercialización de bienes y la prestación de servicios.

Yero Gómez también extendió su agradecimiento al equipo de TecSoluciones por su arduo trabajo y dedicación para hacer realidad el proyecto del Cibercafé donde no importaron las horas extras sino el compromiso y la dedicación constante, expresó además el agradecimiento a otros actores económicos que hicieron posible la materialización de este proyecto innovador.

En las palabras de bienvenida Yero destacó que el nuevo Cibercafé no se limita a ser una simple cafetería, sino que se concibió como un espacio donde la tecnología juega un papel central en la experiencia del cliente. Explicó “que además de ser una propuesta gastronómica y atractiva para los diferentes tipos de clientes queremos que sea el espacio donde la tecnología esté presente a todo momento para hacer más fácil cualquier otro proceso».

Con el lema “Comparte, disfruta y crea”, este espacio no solo apuesta por el uso de los avances tecnológicos en relación a la facilidad de acceso a una carta gastronómica digital, la posibilidad de realizar pedidos en línea, acceso a internet para estudio, trabajo o recreación, alquiler de equipos tecnológicos y servicios de impresión de documentos; sino esperan sea un lugar donde se fomente el diálogo, la recreación, el estudio y el compartir entre colegas, creando así redes sociales.

La inauguración del Cibercafé de TecSolcuciones en la ciudad de las Tunas, marca un hito en la integración de tecnología y servicios en la comunidad local, ofreciendo un nuevo punto de encuentro para el desarrollo personal y profesional, impulsado de esta manera la colaboración entre las empresas y el sector público.

/lrc/

