Celebra Las Tunas el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos

Por Vicente I. Alvarez

La ciudad de Las Tunas vivió este 17 de abril una jornada de profundo significado cultural con la celebración del acto provincial por el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos, bajo el lema Patrimonio vivo y respuesta de emergencia.

El escenario escogido fue el Cementerio Municipal Mayor General Vicente García González, donde autoridades, especialistas, estudiantes y miembros de la comunidad se reunieron para rendir homenaje al “León de Santa Rita” y reafirmar el compromiso colectivo con la protección de la memoria histórica.

El programa inició con la recepción de invitados y una ambientación musical que dio paso a la peregrinación hasta el panteón del insigne patriota, donde se depositó una ofrenda floral y se guardó un minuto de silencio.

En su intervención, Iliana Violeta Bascomb Núñez, directora del Centro Provincial de Patrimonio Cultural subrayó que el patrimonio tunero es un tejido vivo que sostiene la identidad y la resiliencia de las comunidades, pero también vulnerable ante riesgos naturales y humanos.

Invitó a fortalecer la educación patrimonial, la participación ciudadana y la elaboración de planes de prevención y respuesta, recordando que “conservar no es solo preservar objetos, es proteger la memoria colectiva”.

La celebración incluyó el anuncio de dos nominaciones tuneras a los Premios Nacionales de Conservación y Restauración, otorgados por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. La primera reconoce la conservación integral del panteón de Vicente García, mientras que la segunda destaca la restauración de las esculturas de la Ruta Patrimonial en la Avenida Libertad de Puerto Padre. Ambas iniciativas fueron valoradas por su rigor técnico, respeto a la autenticidad y participación comunitaria.

De manera especial, la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos otorgó los Premios Provinciales de Conservación y Restauración a la Dirección Municipal de Servicios Comunales por estas mismas obras, además de reconocimientos colaterales a los artistas Leonardo Fuentes Caballín de Las Tunas y Ángel Alberto Álvarez Carralero de Puerto Padre, por su sensibilidad en las acciones de conservación y restauración.

El acto concluyó con la lectura de la Declaración Provincial de Protección de los Bienes Patrimoniales, que establece compromisos en materia de conservación preventiva, gestión técnica, participación comunitaria y educación patrimonial.

La exhortación final reafirmó que “cuidar lo que nos identifica, es proteger lo que nos pertenece”, dejando claro que el patrimonio tunero es un recurso vivo para el presente y el futuro.

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