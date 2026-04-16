Las Tunas también presente en el V Coloquio Internacional Patria

Las Tunas.- Del 16 al 18 de abril se desarrolla el V Coloquio Internacional Patria, con la participación de 150 delegados de más de 20 países, cita en que Las Tunas se suma a través de videoconferencias, al igual que periodistas, comunicadores y activistas de redes sociales de todas las provincias cubanas y el municipio especial Isla de la Juventud.

Inaugurado este jueves en la Estación Cultural de Línea y 18, en El Vedado, La Habana, el evento aboga por un mejor ejercicio de la comunicación en los escenarios digitales y la necesaria batalla cultural frente a la hegemonía imperialista que desequilibra y tergiversa realidades a su favor.

Así, desde la Delegación Provincial de Etecsa, académicos, comunicadores y otras figuras con un quehacer importante en redes sociales, han ampliado sus saberes en torno a tópicos como la generación de contenidos más efectivos para las diferentes plataformas; los errores más comunes que vislumbran X, Facebook, Instagram y YouTube; y cómo entender mejor “las reglas del juego” en el universo virtual, para no comunicar a ciegas.

Entre los ponentes que socializan conocimientos por estos días figura Carlos González Penalva, de Izquierda Unida, España, un filósofo cuyas ideas marxistas han arrojado luces sobre la implementación de principios comunicativos, la necesidad de pensar mejor la producción de contenidos para los espacios digitales y el funcionamiento de algoritmos y relaciones de poder en los escenarios virtuales.

István Ojeda Bello, periodista y gestor de redes sociales del periódico 26, expresó a Radio Victoria algunas consideraciones en torno a la importancia del evento: “La realización de este cibercoloquio es una victoria. Participar –aunque sea de manera virtual- es algo muy bueno, pues mantenemos contacto con experiencias interesantes de trabajo, tanto de Cuba como de otros países, experiencias que nos permiten –además- conectarnos mejor con las audiencias. Es muy provechoso.

“Para interactuar hoy en los espacios digitales es necesaria la lucidez. Hay tanta información chatarra, realizada para ser leída (independientemente de si es cierta o no), que debemos saber decantar.

“Mi consejo a las personas es que duden siempre; la duda te ayuda a preguntarte si lo que lees es cierto o no. Sobre todo, en el caso de Cuba, existen campañas de desinformación enfocadas en generar duda, violencia, desaliento, agresión… Y, por eso, la lucidez en ese sentido es esencial”.

Este coloquio, bajo el lema “Patria con Fidel”, se dedica especialmente al Centenario del Natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana y a los 65 años de la victoria de Playa Girón. Así, entre útiles y diversos aprendizajes, la cita nos demuestra que la comunicación digital es también un campo de batalla.

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