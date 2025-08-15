Plano abierto, un espacio necesario

Las Tunas.- Recientemente nació en el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) Plano abierto, un espacio que –conducido por la cantante y artista de la plástica Martha Borrell- defiende las proyecciones de audiovisuales de calidad desde la sede de la vanguardia artística del territorio.

Películas de autor, cine cubano, documentales de arte y entrevistas a creadores diversos forman parte de las propuestas defendidas por la iniciativa. Además, propicia el desarrollo de un pensamiento crítico, el diálogo interdisciplinario, así como la apreciación de expresiones contemporáneas del arte y la cultura, local e internacional.

Con una frecuencia quincenal, se realiza en la sala Caracol de la Uneac y, aunque aún no posee todo el público que amerita su concepción, es un espacio digno, que merece ganar adeptos. Otra razón de peso es que en nuestra provincia no son numerosos los espacios dedicados al Séptimo Arte, pues –salvo las salas Titón y Humberto Solás, el festival de apreciación cinematográfica Cinemazul, cineclubes como el Carpe Diem y alguna que otra acción- aún existen vacíos por llenar en ese sentido. De ahí la importancia de apoyar las citas ya existentes.

La página de Facebook del Comité Provincial de la Uneac, llamada Escritores y Artistas Las Tunas, se erige plataforma para la divulgación de las propuestas de la vanguardia artística; Plano Abierto no es la excepción. Allí los usuarios pueden mantenerse informados de sus sesiones y aprender más sobre el mundo del celuloide.

Asimismo, la invitación exhorta a la necesaria retroalimentación, vital para consolidar saberes, y el acercamiento –desde el universo de los audiovisuales- a otras expresiones artísticas como la pintura. Siga los pasos de este Plano abierto; visualice, analice y crezca en conocimientos.

/mga/