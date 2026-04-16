Jornada productiva moviliza a varios sectores en área ganadera en Puerto Padre 

Puerto Padre, Las Tunas – Una jornada productiva transcurrió la mañana de este jueves en el área de compra y mejora del ganado perteneciente a la Empresa Agroindustrial Agropecuaria de Puerto Padre, enclavada en la comunidad de Marañón, donde se trabaja en la recuperación de unas 230 hectáreas, en las que actualmente pastan 250 cabezas de ganado.

Con mocha, hacha, machete y motosierra en mano, laboraron en las tareas de limpieza del terreno trabajadores provenientes de sectores como Deportes, Gastronomía, Comercio Mayorista, Puerto Carúpano, Acueducto, Salud Pública, Servicios Comunales, Agricultura, Administración Pública y el Partido.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades productivas de la Empresa Agroindustrial, mejorando las condiciones para la cría y compra de ganado.

Al corte de marabú en el área perteneciente a la Empresa Agroindustrial Agropecuaria se sumaron Yosmel Duany Álvarez, Primer Secretario del Comité Municipal del Partido en Puerto Padre, Octavio Alonso García, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular y el Intendente Esneider Galindo Silva.

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