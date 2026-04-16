Juegos y sonrisas en Las Tunas

Por Lizt Garriga

Las Tunas.- A pesar de la lluvia, el parque Maceo se llenó de alegría este jueves con la feria infantil El Trompo. Nada fue impedimento para que niños y familias disfrutaran de actividades deportivas y juegos tradicionales organizados por la Dirección de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) y el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC).

La jornada estuvo marcada por la diversidad cultural, talleres de dibujo con estudiantes de las artes visuales, presentaciones de narradores orales, la magia, los payasos y el humor de la Compañía Huracán Mágico, además de la función del Teatro Guiñol Los Zahoríes.

La literatura también tuvo su espacio con la presentación y venta de libros, mientras que la feria comercial infantil permitió a las familias adquirir juguetes y productos artesanales.

Uno de los momentos más emotivos fue la premiación del concurso infantil Mi juego favorito, que resaltó cómo los niños valoran los juegos tradicionales desde su propia mirada.

Este año la feria contó con la presencia del Proyecto Oportuna, que aportó propuestas creativas y educativas, junto a varios trabajadores de gestión no estatal de la provincia, quienes mostraron propuestas novedosas que enriquecieron la experiencia de los asistentes.

Lo vivido en la feria infantil El Trompo fue mucho más que entretenimiento, fue un espacio para rescatar tradiciones, fomentar la creatividad y abrir oportunidades a proyectos y emprendedores locales, todo en un ambiente sano y familiar pues ni siquiera la lluvia pudo detener la fiesta.

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