Gana Sandro Leyva González concurso de reseña Prosa de Prisa

Las Tunas.- El joven escritor tunero Sandro Leyva González resultó el ganador de la tercera edición del concurso de reseña Prosa de Prisa, convocado por la filial provincial de la Fundación Nicolás Guillén (FNG). El resultado se dio a conocer recientemente durante la peña De qué callada manera.

El jurado, integrado por los escritores Osmel Valdés, Maritza Batista y Argel Fernández, reconoció en Navegando el archipiélago de La noche material, la obra realizada por Sandro Leyva, el uso adecuado del lenguaje, la estructura de la pieza, la conexión con el lector, así como la estética atrapante y persuasiva que remite al libro analizado.

El concurso de reseña Prosa de Prisa, impulsado por la filial tunera de la FNG, con el apoyo del Centro Provincial del Libro y la Literatura, nació en el 2023 con el objetivo de promover la crítica especializada y la obra del Poeta Nacional de Cuba.

En su primera edición resultó ganador el doctor en Ciencias Pedagógicas Frank Arteaga Pupo con la obra Justicia histórica, mientras en la segunda edición ganó el joven Armando López Carralero, director de la biblioteca provincial José Martí, quien realizó la reseña La guagua de Babel o motivos para un viaje.

El concurso de reseña Prosa de Prisa es un certamen necesario, pues aviva la crítica literaria, una vertiente que deviene termómetro del quehacer en materia de letras. En una tierra con tradición literaria como las Tunas, que jóvenes como Sandro Leyva González se acerquen a la crítica literaria es garantía para el futuro.

Sandro se conoce especialmente por la exquisitez de sus versos, que ahondan en temas universales como el amor, el dolor y la familia, pero desde una perspectiva diáfana y profunda, que logra conectar rápidamente con el lector. La décima, el soneto y el verso libre figuran, asimismo, entre las estrofas que defiende en su creación.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube