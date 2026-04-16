Crece generación de energía limpia en Las Tunas

Las Tunas-El territorio tunero mantiene bien orientada su política energética hacia el aprovechamiento de la energía renovable en sustitución de la convencional y contaminante, una necesidad inaplazable y una meta por la que se trabaja todos los días.

La provincia ya alcanza una generación cercana a los 60 megawatts de energía limpia con la puesta en marcha de siete parques solares fotovoltaicos.

A los once megawatts que al inicio del programa de cambio de matriz energética aportaban pequeñas unidades en la zona norte, se sumaron los 21,8 que comenzó a entregar el emplazamiento Nueva Línea en el municipio de Puerto Padre a mediados del pasado año.

En lo que va del 2026 en el territorio comenzaron a aportar energía al Sistema Electroenergético Nacional, dos parques solares fotovoltaicos más, uno de ellos generador de otros 21, 8 megawatts.

Más adelante la provincia de Las Tunas incorporará otro con igual capacidad que en estos momentos construyen, la Empresa de Construcción y Montaje Conalza con el apoyo de otras entidades, en la localidad de Veguitas, próxima a la ciudad capital y uno de menor generación a punto de poner en marcha en el municipio de Amancio.

A ello se suma que entre el 2023 y los primeros meses del 2024 la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, alta consumidora de combustible fósil, realizó el cambio de matriz energética en más de 100 estaciones de bombeo de agua.

En este empeño de la provincia destacan también los avances recientes en el montaje de paneles solares en instalaciones de la salud, los servicios, educación, viviendas y otros sectores.

Además de lo que ello representa en el ahorro de combustible fósil resalta también el valor en la protección del medio ambiente de uno de los proyectos que más favorablemente impacta en el programa de adaptación al cambio climático.

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