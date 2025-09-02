Celebran en Colombia Cumbre de Foro Mundial de Migración y Desarrollo

Bogotá.- La XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo comenzará hoy en la ciudad de Riohacha, en el norteño departamento de La Guajira, con representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, expertos y sociedad civil.

El encuentro, que se desarrollará bajo el lema “Migración regular, movilidad laboral y derechos humanos: pilares del desarrollo y el bienestar de las sociedades”, tiene por objetivo convertirse en un espacio de convergencia y construcción de soluciones innovadoras frente a los retos actuales en torno al tema.

De acuerdo con la Cancillería de Colombia, se prevé la realización de 21 eventos paralelos, cinco paneles, seis mesas redondas y cinco diálogos temáticos.

El país anfitrión espera avanzar en consensos que fortalezcan las vías regulares de migración, promuevan la integración social y económica de las personas migrantes y mejoren la cooperación internacional frente a desafíos como la movilidad humana por el cambio climático, la desinformación y la brecha digital.

La meta es que, desde Riohacha, surjan propuestas concretas que orienten políticas públicas inclusivas y basadas en derechos humanos, reforzando el papel de la migración como motor de crecimiento, innovación y cohesión social, remarcó oportunamente el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Este foro quiere recoger la visión regional y llevarla a una global en donde las instancias de decisión mundial puedan también reconocer las singularidades que hay en las diferentes zonas de donde salen los migrantes y donde impacta la aportación que ellos hacen y su contribución en los países de destino”, puntualizó la canciller neogranadina, Rosa Villavicencio.

También reveló que el presidente Gustavo Petro ha querido que sea Riohacha la sede de la cita, “donde las reflexiones que se hagan tienen que ver con la gobernanza migratoria a nivel de todos los países para conocer y para hacer apuestas de futuro”.

Añadió igualmente la canciller que habrá un aforo de cerca de 600 personas que se congregarán en Riohacha, a unos mil kilómetros al norte de esta capital.

La XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo constituye un proceso voluntario, informal y no vinculante que reúne a los Estados Miembro y Observadores de las Naciones Unidas, así como a 63 organizaciones. (Tomado de Prensa Latina)

