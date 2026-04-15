Las Tunas se suma al debate sobre tecnopolítica en el III Taller Girón Victorioso

Las Tunas se suma al debate sobre tecnopolítica en el III Taller Girón Victorioso

Las Tunas. – En un contexto donde la batalla cultural se traslada con fuerza al escenario digital, los comunicadores tuneros participaron en el lll Taller de Redes Sociales Digitales Girón Victorioso.

Bajo el aupicio del Ministerio de Comunicaciones (Mincom), el evento funcionó como antesala del V Coloquio Internacional Patria y consolidó a la provincia como un actor clave en la estrategia comunicacional del país.

Con el tema «Comunicación, territorialidad digital y tecnopolítica: ¿Cómo dar la batalla cultural en Internet?», la cita vinculó a profesionales de diversos sectores mediante la red de videoconferencias de Etecsa.

La primera jornada del taller destacó por el intercambio de saberes con expertos de la República Argentina, los ponentes María Fernanda Ruíz, Estanislao Santos y Manuel Fernández Ceballos compartieron herramientas prácticas y análisis teóricos sobre la gestión de contenidos y la defensa de la identidad en las plataformas digitales.

En Las Tunas, la convocatoria reunió a Comunicadores del sistema Mincom, representantes del Partido Comunista de Cuba (PCC), el Gobierno, organizaciones de masas y profesionales de los medios de prensa locales.

Esta tercera edición del taller cobra un significado especial, pues ocurre en el marco del 65 Aniversario de la Victoria de Playa Girón y en el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La articulación entre el Mincom, el MINFAR, el MININT y el Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) reafirma que la preparación para la defensa en Cuba hoy también se libra en el escenario mediático y digital; así, el mensaje de la provincia y la nación llega con claridad al complejo entorno de la tecnopolítica internacional.

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