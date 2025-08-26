Presidente cubano realiza visita de trabajo a Las Tunas

Las Tunas.- Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, llegó este martes al municipio de Las Tunas, como parte de su programa de gobierno para evaluar el desarrollo socioeconómico de cada uno de los territorios.

El sistema de trabajo del mandatario cubano propicia el intercambio directo con trabajadores y funcionarios de varios colectivos laborales, además del pueblo que casi siempre se reúne en alguno de los escenarios para intercambiar sobre diversos temas.

Esta es la segunda ocasión para la cabecera provincial y con ella inicia un nuevo ciclo de recorridos por el territorio tunero pues anteriormente se visitaron objetivos económicos y sociales de los ocho municipios, como industrias, parques solares y eólico, hogares de ancianos y comunidades en transformación.

Específicamente en esta ciudad, en enero del actual año, Díaz-Canel estuvo en las obras del colector principal de residuales del Consejo Popular 3 y en la presa El Rincón, principal fuente de abastecimiento de agua. En ambos lugares se ejecutaban importantes inversiones para beneficio de la población.

Acompañan al presidente cubano Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, el primer secretario de la organización en la provincia Osbel Lorenzo Rodríguez y la vicegobernadora Juana Yamilka Viñals Suárez.

