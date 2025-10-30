30 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

La solidaridad que restablece conexiones en Las Tunas

30 de Oct de 2025
 - Evelyn Charité
   2
Las Tunas.-Cuando muchas familias en Las Tunas aún esperan recuperar la normalidad tras el paso del huracán Melissa, hay hombres que trabajan contra reloj para restablecer un servicio vital: las comunicaciones.

En estos tiempos de adversidad, se evidencia una vez más el altruismo y la solidaridad del pueblo cubano.

Concentrados en las labores de recuperación alrededor del hospital Guevara, una brigada de linieros de la provincia de Ciego de Ávila trabaja para devolverle la conexión de las telecomunicaciones a los tuneros.

Dirige este equipo Bernardo Salgado Linares, jefe de la Brigada de Red de Acceso de Ciego de Ávila, quien nos comenta de primera mano el significado de esta tarea.

Esta brigada, y todos los trabajadores de Etecsa que hoy están en la primera línea, nos recuerdan que la verdadera conectividad no es solo de señales y datos, sino de solidaridad y compromiso.

Mientras en Las Tunas y otras provincias, una familia vuelva a hacer una llamada, un estudiante a conectarse a sus clases, o un médico a recibir información vital, el esfuerzo de Bernardo seguro que valió la pena.

/lrc/

Temas:

