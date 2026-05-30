Delicias aplasta a Tigres en el primer juego de la final del Béisbol en Puerto Padre

Delicias aplasta a Tigres en el primer juego de la final del Béisbol en Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- En el Estadio Hermanos Ameijeiras de Puerto Padre, Delicias dio el primer golpe en la serie final de la Copa de Béisbol Social Primero de Mayo al derrotar de manera contundente a Los Tigres por 14 carreras a una.

La ofensiva de Delicias no dio tregua al abridor felino Armando Alarcón, quien fue castigado con una producción de 14 anotaciones y mal defendido, con énfasis en la primera entrada.

Por su parte, el derecho Jarol Jonson se acreditó la victoria tras mantener a raya a los Tigres, que apenas lograron anotar una carrera en todo el desafío.

Con este resultado, Delicias se coloca arriba 1-0 en la serie pactada a ganar dos de tres.

En breve comenzará el segundo juego de este sábado en el mismo escenario. Si Delicias vuelve a ganar, se coronará campeón de manera automática. Si Los Tigres logran igualar la serie, todo se definirá en un tercer y decisivo partido programado para el próximo sábado 6 de junio.

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