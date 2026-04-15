Ajedrez tunero expande horizontes fuera de fronteras

Las Tunas.- La comisión provincial de ajedrez en Las Tunas expande sus horizontes en aras de profundizar conocimientos en los profesores y rectores, mientras aumentan los recursos materiales para el estudio de las nuevas generaciones, luego de pactar un convenio de ayuda bilateral con la representación del juego ciencia en Querétaro, México, durante la celebración del LXXI Campeonato Abierto Mexicano “Querétaro 2026”, concluido hace algunas jornadas.

En encuentro marcado por la fraternidad y la visión compartida de llegar con los tableros a la masividad, el Maestro FIDE César Alejandro Pérez Rodríguez, directivo del deporte en el Balcón de Oriente, y su homólogo Rafael Álvarez abrieron el camino hacia la superación del personal académico con intercambios entre ambas localidades, así como el respaldo material para la práctica de quienes inician su andadura en la disciplina.

Respaldados por los recientes acuerdos legales firmados entre las federaciones de Cuba y México, los regentes institucionales confirmaron futuras colaboraciones enfocadas en promover intercambios deportivos, formación de talentos y organización conjunta de eventos.

Fiel reflejo de lo que desprenden las 64 casillas, el acuerdo trascendió las formalidades hasta convertirse en hechos, con la donación de una decena de tableros para la capital de la escultura en la nación antillana, los que serán distribuidos en los municipios; un gesto recibido con entusiasmo y agradecimiento por la comunidad de trebejistas tuneros, de acuerdo con declaraciones de Pérez Rodríguez.

El compromiso de ambos territorios propone un modelo de trabajo conjunto que podría replicarse en otras regiones y actividades atléticas, en pos de consolidar redes de apoyo y desarrollo mutuo.

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