16 de Sep de 2025

Seis tuneros  forman parte de la ESPA”Fermín Valdés Domínguez”

16 de Sep de 2025
| Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- Un total de seis atletas tuneros integran la matrícula de la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético (Espa) Fermín Valdés Domínguez, con sede en la capital del país.

Los peloteros Raydel Cañete y Dairon Michel Suárez, los pesistas Jairenis Pérez, Melanis Peña y Kelvin Salinas y el esgrimista Roberto Solosan son los deportistas del Balcón del Oriente Cubano que ingresaron a esta escuela superior de alto rendimiento del sistema deportivo nacional.

De esta manera el el deporte cubano  vuelve a contar con una sede que agrupa a jóvenes atletas que completarán la preparación técnica, táctica e intelectual en su etapa de desarrollo competitivo.

La institución funcionará como escuela nacional de béisbol para las categorías sub-15 y sub-18 años, con el objetivo de aportar espacios que se consideran estratégicos para ese deporte.

La matrícula actual es de 227 estudiantes internos, 116 hembras y 111 varones, con edades entre 12 y 18 años.

El claustro está integrado por 105 profesores, incluidos 77 entrenadores deportivos, y en total la institución cuenta con 248 trabajadores.

Por ahora, los escenarios propios de entrenamiento están en función de disciplinas como tenis de mesa, esgrima, boxeo, levantamiento de pesas, pentatlón modeno y ajedrez.

 

