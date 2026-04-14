Destacan potencialidades para la crianza de cabras y carneros

Las Tunas.- La provincia de Las Tunas tiene potencialidades para incrementar la crianza de cabras y carneros, renglones que demandan muy pocos recursos y que se adaptan muy bien a las características del territorio.

En ese propósito se insertan algunas formas productivas, módulos pecuarios y varios campesinos individuales. No obstante, lo que se hace es insuficiente en el empeño de cumplir lo establecido en el programa de autoabastecimiento municipal, que contempla cinco kilogramos per cápita de proteína animal.

Desde su importante función en el asesoramiento y la capacitación a los productores, la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), impulsa el aprovechamiento de esa variedad para obtener leche y carne, y también para el control de las malezas que inundan las tierras.

La presidenta de ACPA en el territorio tunero, Yanelis Garcés Franco, destacó que esta es una de las prioridades para el 2026 y que esa especie puede convertirse en un pilar estratégico para diversificar la producción animal y avanzar hacia la soberanía alimentaria.

Dijo que para lograrlo se debe atender la genética con especial interés e introducir especies con mayor potencial productivo, además de mejorar la infraestructura y las condiciones de manejo a los rebaños y a los tenentes.

En esta provincia, los productores de ganado menor también padecen escaseces de recursos materiales; pero, si muchos campesinos los superan, los demás pueden lograrlo.

Por suerte, con las precipitaciones características de la etapa primaveral aparecen pastos y forrajes para la alimentación de cabras y carneros, lo que puede constituir el punto de partida para el rescate de la actividad.

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