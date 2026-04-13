Ratifican a ETECSA Las Tunas como Colectivo Vanguardia Nacional

Las Tunas. – La constancia y el cumplimiento estricto de los indicadores económicos y sindicales permitieron que la División Territorial de ETECSA en Las Tunas fuera ratificada con la condición de Colectivo Vanguardia Nacional.

Este distintivo, que otorga la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), llega tras un análisis exhaustivo de la eficiencia operativa en un período de grandes desafíos para las telecomunicaciones en la provincia. Mantener este estatus por más de un lustro no es obra del azar, sino de una estrategia basada en la cohesión interna y la capacidad de respuesta ante las carencias materiales.

Ana Ivis García Rodríguez, secretaria del Buró Provincial de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, aborda sobre el trasfondo de este importante logro y destaca la capacidad del colectivo para innovar. Según García Rodríguez, el relevo generacional juega un papel activo en la solución de problemas técnicos.

Más del 80 por ciento de los trabajadores están integrados a la ANIR (Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores), además los jóvenes se mantienen en la «primera línea de combate», aportando tanto en las oficinas como en las labores comunitarias y de mantenimiento.

ETECSA Las Tunas, con los indicadores tanto administrativos como sindicales, demuestra que sí se puede, sí se pudo y sí siempre se podrá», concluyó la secretaria provincial y reafirma el compromiso del territorio con la mejora continua de las comunicaciones. Bajo el compromiso de no detener el pulso tecnológico de la provincia, la División territorial de ETECSA en Las Tunas reafirma que la verdadera conexión nace de su gente.

En un escenario de carencias materiales, el éxito no reside en los cables, sino en la voluntad de un colectivo que prefiere la solución a la queja, queda sobre la mesa el desafío de sostener esa excelencia, mientras el usuario espera que esa misma unidad interna se traduzca, siempre, en una mejor señal.

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