Inicia Derivados en Amancio sus producciones

Por: Giosber Pérez Tamayo. Periodista Radio Maboas.

Amancio, Las Tunas.- Luego de más de un año de paralizada, la Unidad Empresarial de Base Derivados perteneciente a la empresa agroindustrial azucarera del municipio de Amancio, retomó sus producciones.

Enrique Comedador Rodríguez, jefe de producción en la entidad, dijo que adquirieron 798 toneladas de meladura proveniente del central Siboney, de la provincia de Camagüey, materia prima con la cual la Destilería debe elaborar más de 150 mil litros de alcohol rectificado.

Comedador Rodríguez también señaló que en la fábrica de ron empezaron a embotellar, teniendo un plan de 12 mil litros con destino al mercado nacional.

Puntualizó además, que trabajan en la recuperación de la planta de hielo, la cual quieren retomar sus producciones antes de que concluya el actual calendario.

Mientras que con relación a la producción de alimentos, es digno de destacar los avances que muestran en cultivos como yuca, calabaza y boniato, con los cuales logran autoabastecerse y en noviembre sembrarán tres hectáreas de arroz en áreas del kilómetro Seis.

Hoy en Derivados se muestra limpieza, organización y un ambiente favorable entre sus trabajadores, dispuestos a cumplir los planes previstos, luego de más de un año de paralizada.

/lrc/

