21 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Inicia Derivados en Amancio sus producciones

21 de Oct de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
   2
Portada » Noticias » Las Tunas » Inicia Derivados en Amancio sus producciones

Por: Giosber Pérez Tamayo. Periodista Radio Maboas.

Amancio, Las Tunas.- Luego de más de un año de paralizada, la Unidad Empresarial de Base Derivados perteneciente a la empresa agroindustrial azucarera del municipio de Amancio, retomó sus producciones.

Enrique Comedador Rodríguez, jefe de producción en la entidad, dijo que adquirieron 798 toneladas de meladura proveniente del central Siboney, de la provincia de Camagüey, materia prima con la cual la Destilería debe elaborar más de 150 mil litros de alcohol rectificado.

Comedador Rodríguez también señaló que en la fábrica de ron empezaron a embotellar, teniendo un plan de 12 mil litros con destino al mercado nacional.

Puntualizó además, que trabajan en la recuperación de la planta de hielo, la cual quieren retomar sus producciones antes de que concluya el actual calendario.

Mientras que con relación a la producción de alimentos, es digno de destacar los avances que muestran en cultivos como yuca, calabaza y boniato, con los cuales logran autoabastecerse y en noviembre sembrarán tres hectáreas de arroz en áreas del kilómetro Seis.

Hoy en Derivados se muestra limpieza, organización y un ambiente favorable entre sus trabajadores, dispuestos a cumplir los planes previstos, luego de más de un año de paralizada.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Destileria Amancio - Las Tunas - producción de ron

Últimas noticias

Crónica de un Revolucionario Errante: Los Viajes Secretos del Che por África

En los anales de la historia revolucionaria del siglo XX, la figura del comandante Ernesto «Che» Guevara se alza como un ícono de la lucha armada. Sin embargo, una faceta menos divulgada de su vida, pero crucial para entender sus últimos años, se desarrolló lejos de América Latina, en el suelo incandescente y lleno de promesas del África postcolonial.

La higiene comunal necesita de todos

De muy compleja califica la situación actual con la recogida de los desechos sólidos en la provincia, especialmente en la ciudad capital, Rubisnel Pérez González, el Director Provincial de Servicios Comunales en Las Tunas.

Más leido

Otras Noticias

Crónica de un Revolucionario Errante: Los Viajes Secretos del Che por África

Crónica de un Revolucionario Errante: Los Viajes Secretos del Che por África

En los anales de la historia revolucionaria del siglo XX, la figura del comandante Ernesto «Che» Guevara se alza como un ícono de la lucha armada. Sin embargo, una faceta menos divulgada de su vida, pero crucial para entender sus últimos años, se desarrolló lejos de América Latina, en el suelo incandescente y lleno de promesas del África postcolonial.

La higiene comunal necesita de todos

La higiene comunal necesita de todos

De muy compleja califica la situación actual con la recogida de los desechos sólidos en la provincia, especialmente en la ciudad capital, Rubisnel Pérez González, el Director Provincial de Servicios Comunales en Las Tunas.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *