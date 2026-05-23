Tigres avanzan a la final en Copa de Béisbol en Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- La Copa de Béisbol Social Primero de Mayo vivió la mañana de este sábado la primera semifinal en el Estadio Hermanos Ameijeiras de Puerto Padre, donde Los Tigres demostraron su poderío al derrotar contundentemente 10 carreras por tres a Las Panteras, asegurando su pase a la gran final.

Desde el mismo arranque, los felinos impusieron condiciones. Al cierre del segundo inning, el marcador ya reflejaba un 4-0 favorable a Los Tigres, gracias a una ofensiva oportuna y al excelente trabajo en el montículo del zurdo Armando Alarcón, quien mantuvo en cero a la tanda rival durante gran parte del encuentro

Alarcón se acreditó la victoria con una actuación sólida, mientras que la derrota fue para el abridor Sandro Rojas, castigado por la ofensiva del rival. Con el correr de los innings, Los Tigres ampliaron la ventaja hasta el 10-3 definitivo, sellando así su boleto a la final.

La otra semifinal comenzó a la una de la tarde, en la cual figuran como protagonistas Delicias y La Iglesia. El ganador de ese duelo será el rival de Los Tigres en el partido decisivo.

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