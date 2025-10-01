1 de Oct de 2025

Tunera Adianet López consigue cupo para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026

1 de Oct de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- La pistolera tunera,  Adianet López Santiesteban alcanzó el cupo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, en el torneo internacional clasificatorio de tiro deportivo que se desarrolla en San Salvador.

Adianet, integrante del equipo de pistola de aire a 25 metros, se colgó el bronce junto a la experimentada Laina Pérez y Melany Abreus.

También las tres cubanas se llevaron el metal bronceado en la pistola de aire a 10 metros por equipo.

En otros resultados, la cubana Laina Pérez conquistó la medalla de oro en la final de la pistola de aire a 10 metros con 239.4 puntos, seguida por la mexicana Andrea Ibarra (238.7) y la puertorriqueña Abigail Granell (216.4), medallistas de plata y bronce, por ese orden.

En la especialidad de rifle de aire de tres posiciones a 50 metros para damas, la también cubana Lisbet Hernández consiguió el bronce con 437.1 unidades.

Los mexicanos barrieron en la modalidad masculina con las preseas de oro y plata con José Luis Sánchez (450.6) y Carlos Quezada (447.8), respectivamente, seguidos por el bronceado guatemalteco Octavio Sandoval (434.4).

Rainier Quintanilla, de Cuba, quedó cerca del podio, al concluir en el cuarto peldaño con 422.9, y su compañero de selección, Cristian Martín, finalizó séptimo con 390.2.

En la prueba individual de pistola neumática masculina, el cubano Jorge Grau terminó en sexto lugar con 153.7 puntos, con dominio para Daniel Roger, de Trinidad y Tobago (239.0), y los mexicanos Daniel Urquiza (236.7) y Carlos González (214.7), en ese orden.

Pérez y Grau ganaron sin dificultades el evento combinado de pistola de aire, con triunfo de 16-2 ante los guatemaltecos Albino Jiménez y Kimberly Linares, mientras que la medalla de bronce fue para los mexicanos Daniel Urquiza y Alejandra Zavala, que vencieron a los puertorriqueños Granell y López.

El plantel cubano de pistola neumática masculino de Grau, Jaddier Duque y Alexander Reyna, concluyó en la segunda posición, después del de México y por delante del de Guatemala.

Para este martes están programados los duelos de clasificación y finales en la modalidad de pistola femenina a 25 metros. Este Campeonato Clasificatorio con sede en San Salvador se extenderá hasta el venidero 4 de octubre.

