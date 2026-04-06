Diana Leyva, referente del pentatlón cubano en la ruta a Santo Domingo

Las Tunas.- La pentatleta cubana Diana Leyva, primera figura del equipo nacional y ya clasificada a los Juegos Centroamericanos de República Dominicana 2026, aseguró que la preparación del conjunto marcha “bastante bien”.

Mientras la mayoría de sus compañeras se preparan para su primera cita de alto nivel, Leyva encara el evento con la mira puesta en superar los dos bronces obtenidos en la edición anterior.

“La preparación marcha bastante bien hasta el momento, a pesar de los problemas que hemos tenido con la piscina, no hemos podido nadar mucho, tampoco hemos podido hacer mucho obtáculo, no tenemos un campo aquí en la escuela, pero hemos buscado soluciones alternativas para que estas afectaciones no se nos agraven”, declaró la atleta, quien se encuentra en fase de recuperación con fisioterapia tras superar sus lesiones.

Uno de los retos logísticos pendientes es la búsqueda de una base de entrenamiento antes del clasificatorio Panamericano, programado para julio.

“En estos momentos no sabemos si tenemos alguna base de entrenamiento confirmada. No tenemos ninguna, pero se está buscando por lo menos una antes del Centroamericano, queremos ir al menos a una base, porque esto nos sería de mucha ayuda para la preparación, pero hasta ahora no hay nada confirmado”, explicó Leyva.

En lo personal, la pentatleta –que en 2023 subió al podio junto a su compañero Juan Pablo Vázquez y Delmis Pérez – aspira a mejorar sus resultados previos.

“Las aspiraciones que tengo para estos Juegos Centroamericanos es mejorar el color de mis medallas, y traer un mejor resultado a Cuba, porque en el Centroamericano pasado tuve dos medallas de bronce. Espero un mejor resultado en la prueba individual”.

El equipo Cuba, según describió Diana, se caracteriza por su juventud.

“Es completamente renovado, un equipo joven, solamente tenemos dos que ya somos veteranos, pero la mayoría son menores de 20 años, muy jóvenes todos, pero con mucha fuerza y mucha voluntad, es una competencia nueva para ellos, pero están muy bien preparados y sabemos que van a dar lo mejor, una competencia que les va a abrir muchas puertas”.

Con Diana Leyva como estandarte de un grupo mayoritariamente inédito en justas de esta magnitud, la delegación cubana de pentatlón moderno apuesta por mantener el protagonismo regional mientras sortea las limitaciones materiales con alternativas creativas y una dosis de motivación juvenil.

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