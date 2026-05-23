Medidas de Washington dificultan producción de alimentos

Las Tunas.- Las nuevas medidas de castigo colectivo que impone el gobierno de Estados Unidos atentan severamente contra actividades claves de la economía y la sociedad cubanas y una de ellas es la producción de alimentos para satisfacer la demanda de la población.

La crueldad de las sanciones impuestas a nuestro país puede reflejarse mediante diferentes indicadores pero la insuficiente disponibilidad de combustible para las actividades agropecuarias es el impacto más visible porque repercute en la ganadería y la agricultura.

Al bloqueo económico y financiero que persiste en el tiempo se suma el cerco energético que impide la venta del importante recurso a Cuba y que provoca serias afectaciones al sector en el territorio tunero, especialmente en la preparación de tierras para la siembra de cultivos varios.

La falta de diésel también perjudica el acarreo de leche desde las comunidades más distantes, la trashumancia de las colmenas hasta ambos litorales, el arreglo de los caminos rurales, la comercialización de las cosechas, el bombeo de agua hacia las plantaciones y el acopio y beneficio de semillas.

Además, la carencia de combustible daña el intercambio directo y el asesoramiento a los productores, el traslado de nutrientes biológicos y hasta la participación de las formas productivas de los municipios en las ferias agropecuarias que se realizan quincenalmente en esta ciudad.

Las medidas coercitivas contra Cuba son una sentencia a muerte para la población cubana pero el sector agropecuario apela a prácticas tradicionales para mantener la vitalidad de las tareas agrícolas y ganaderas; entre ellas, la aplicación de abonos orgánicos y el uso de la tracción animal.

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