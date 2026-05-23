Anier Pérez Gonzalvo se estrena como ganador en cuarta edición de la Liga Élite

Puerto Padre, Las Tunas.- El lanzador Anier Pérez Gonzalvo, natural de la comunidad de Santa Teresa en el municipio de Puerto Padre, logró su primera victoria en la cuarta edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano. El éxito llegó de la mano de una ofensiva demoledora de los Leñadores de Las Tunas, que fabricaron 16 carreras para respaldar la labor del serpentinero.

En el compromiso, los tuneros no dieron tregua a los Cazadores de Artemisa, que apenas pudieron anotar una carrera frente a los envíos de Pérez Gonzalvo. El derecho se adjudicó el triunfo tras lanzar seis entradas completas, enfrentar a 21 bateadores, permitir cuatro imparables y una carrera limpia, y regalar dos bases por bolas.

En lo que va de torneo, Pérez Gonzalvo acumula 11 entradas lanzadas, promedio de bateo en contra de 250, efectividad de 4.91, whip de 1.18, no ha otorgado ponches y ha regalado tres bases por bolas.

Con este resultado, los Leñadores afianzan su paso en la fase clasificatoria (10-7), a solo medio juego del líder Industriales (10-6), mientras que el lanzador puertopadrense suma confianza y experiencia en la Liga Élite del Béisbol Cubano.

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