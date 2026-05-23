Rosangela Jardines estará en la Copa Mundial de Softbol 

Las Tunas.- Cuba oficializó la nómina del equipo femenino que participará en la fase de grupos de la Copa Mundial de Softbol Femenino, con sede en República Checa a partir del 16 de junio de 2026. A este evento fue convocada la tunera Rosangela Jardines.

Jardines Castillo es una de las grandes protagonistas de la convocatoria. Formada en la EIDE Carlos Leyva de Las Tunas, debutó con la selección nacional en 2017 y desde entonces se ha consolidado como pieza clave en la defensa y conducción del pitcheo.

Su trayectoria internacional incluye pasos por ligas de Italia (Old Parma, ASD Caserta Academy) y México (Olmecas de Tabasco, Diablos Rojos Femenil, Bravas de León).

Rosangela llega a esta Copa Mundial como una de las figuras más experimentadas y con mayor proyección internacional del softbol cubano.

Cuba debutará frente a Taipéi de China, en un torneo que reunirá a las principales potencias de la disciplina.

Antes de su estreno mundialista, el conjunto antillano tendrá un exigente fogueo en la Copa Barcelona, certamen que reúne a varios de los equipos de la élite internacional. Este evento servirá como preparación clave para medir fuerzas y ajustar estrategias.

La gran final de la Copa Mundial WBSC se celebrará en el Talobilla Park de Redcliffe, Australia, del 5 al 11 de abril de 2027. Allí competirán los dos mejores equipos de cada grupo, junto a dos comodines, por el máximo galardón del softbol femenino.

El grupo A, donde jugará Cuba, tendrá como sede la República Checa. La delegación está conformada por 17 jugadoras y un cuerpo técnico experimentado:

– Receptoras: Rosangela Jardines Castillo (LTU), Dayanis Justi Montoya (SCU).

– Jugadoras de cuadro: Leannelis Zayas Pérez (GRA), Yilian Rondón Velázquez (GRA, capitana), Greter Martínez Poulot (SCU), Yiliet Medina Fuentes (VCL).

– Jardineras: Elizabeth Robert Candó (GTM), Maidelis Reyes Castro (GTM), Lisaidis Samón Rojas (GTM), Keila Díaz Orozco (VCL), Jennifer Pocena Días (SCU).

– Lanzadoras: Yamelkis Guevara Limonta (SCU), Anisley López Gutiérrez (VCL), Ana Amalia González Arbolaez (SSP), Lixania Meléndez Castillo (SCU), Ananyelis Chávez Pérez (VCL).

– Cuerpo técnico: Jorge Lamas del Río (director), Jorge Luís Reguera Coubertier (bateo), Alían Delgado Lao (preparador físico), Yasser Hernández Peraza (pitcheo).

/lrc/