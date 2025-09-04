Taekwondoca tunera Yoana Hernández Ramos asistirá a Copa Internacional en Honduras

Las Tunas.- La taekwondoca tunera, Yoana Hernández Ramos se encuentra en Honduras para asistir a un campamento de entrenamiento y una Copa Internacional, como parte de la preparación de los deportistas de las categorías júnior y sénior.

Esta cita competitiva reunirá a representantes de seis países.

Yoana representó a Cuba en los Juegos Panamericanos Cadete y Juvenil 2025, con sede en México, entre el 31 de marzo al 6 de abril. Este conjunto de competencias reunió a los mejores talentos del continente y del mundo, ofreciendo oportunidades únicas para los atletas y sus federaciones.

Para el evento en Tegucigalpa, el taekwondo cubano llevó un grupo de talentosos jóvenes.

«Trajimos a un grupo de talentosos muchachos. Esperamos una muy buena competencia de cada uno de ellos», dijo el entrenador Jorge Luis Griñán, conocido por haber preparado al medallista olímpico dominicano Gabriel Mercedes.

Integran la selección cubana los capitalinos Kevin Ernesto González y Exon Carenas, el holguinero Ángel Matos, María Fernández (Villa Clara) e Izahari Borges (Artemisa).

«La preparación fue intensa y ajustada al calendario vacacional. En apenas un mes, los atletas se incorporaron a los entrenamientos en la escuela, inspirados por sus familias y el compromiso de representar al país», aseguró Griñán.

«El evento incluye sesiones técnicas e intercambios metodológicos . Después en la copa internacional habrá poomsae, combate en categorías júnior y de mayores», argumentó.

/lrc/

