Realizan Jornada Cucalambeana en el municipio de Las Tunas

Las Tunas.- Entre los días 22 y 23 de mayo se desarrolla la Jornada Cucalambeana del municipio cabecera, dedicada al 197 aniversario del natalicio de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (El Cucalambé), al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, así como a los aniversarios 20, 65 y 35 del proyecto Raíces de San José, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y la casa de la cultura Anita Cruz, en ese orden.

Además, el evento reverencia a la desaparecida improvisadora Tomasita Quiala y a la mujer campesina, en general. Así, este viernes, el parque Vicente García acogió el desarrollo del Rincón Poético, actividad en la que confluyeron tonadistas, versadores, narradores orales y otros artistas, para honrar nuestras tradiciones.

Las melodías del Conjunto Original Cucalambé se sumaron igualmente al convite, mientras los locutores Magdiel Mola y Tahily Berrey, junto al actor Luis Andrés Till, amenizaban el ambiente con su talento y humor criollo. Los poetas repentistas Dimitri Tamayo y Guillermo Castillo Vega, la solista Dalía Macayo y otros creadores, también aportaron al festejo.

En ese contexto se premió el concurso Décima de Cordel, resultando merecedora del máximo lauro Ana Teresa González Suárez y Alberto Milián, de una mención. Además, se presentó allí el plegable Rostro de luz y monte, dedicado a Fidel, publicación que compila cinco décimas inspiradas en la vida y obra del líder histórico de la Revolución Cubana, entre las que se encuentra una realizada por la inolvidable matancera Carilda Oliver Labra. También en la casa de la cultura Tomasa Varona, quedó inaugurado el Salón de Paisaje, Décima Ilustrada y Artesanía Popular.

Este sábado, por su parte, las actividades llegan hasta la comunidad de Becerra, luego de que se realice en la sede tunera de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) el espectáculo infantil Cada Gota Cuenta.

La fiesta en la ciudad cabecera pone fin este año a los capítulos municipales de la Fiesta Suprema del Campesinado Cubano, como llamó Jesús Orta Ruiz (el Indio Naborí) a la Jornada Cucalambeana. Previamente, se realizaron eventos a menor escala en la base y de carácter zonal, en tanto, la magna cita se prevé realizar del 28 de junio al 1 de julio.

/abl/