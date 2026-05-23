Cuba en Datos: ¿Por qué la mortalidad infantil en Cuba aumentó en siete años?

Durante décadas y aun en medio de limitaciones económicas, Cuba presentó tasas de mortalidad infantil comparables con las de países desarrollados. Ese resultado fue sostenido, entre otros aspectos, por un sistema de salud pública de cobertura universal y una política estatal enfocada en la prevención y el seguimiento materno-infantil.

Sin embargo, entre 2018 y 2025 se produjo un deterioro sostenido de ese indicador. La tasa de mortalidad infantil pasó de 4.0 muertes por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9.9 por cada mil en 2025, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El incremento representa un aumento de 148% en siete años y marca uno de los momentos más complejos para el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) desde su creación.

La evolución de las cifras refleja el impacto combinado de la crisis económica y el recrudecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba.

Una curva ascendente

La trayectoria de la mortalidad infantil en Cuba durante los últimos años muestra un cambio significativo respecto al comportamiento histórico del indicador.

Aunque entre 2021 y 2023 hubo cierta estabilización, la cifra volvió a incrementarse hasta alcanzar en 2025 el nivel más alto de las últimas décadas.

Según el Center for Economic and Policy Research (CPER) con sede en Washington, Estados Unidos, si Cuba hubiese mantenido la tasa de mortalidad infantil de 2017 y 2018 (cuando se mantuvo estable en 4.0), aproximadamente 1 800 bebés menos habrían fallecido entre 2019 y 2025.

El deterioro de los indicadores sanitarios coincide con el endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba iniciado en 2017, durante la primera administración de Donald Trump.

Tras el período de acercamiento impulsado por Barack Obama, Washington implementó más de 240 medidas restrictivas dirigidas a limitar las fuentes de ingresos y el acceso de Cuba a financiamiento internacional.

Algunas de esas acciones incluyeron la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, el recrudecimiento del bloqueo energético, las restricciones al suministro de combustible, y presiones contra las misiones médicas cubanas en el exterior.

Estas políticas impactaron directamente en la reducción de ingresos y capacidades financieras y, al mismo tiempo, en la posibilidad de importar medicamentos, piezas, equipos médicos y materias primas esenciales para el sistema sanitario.

A la difícil situación económica se sumó la circulación de arbovirosis, fenómenos meteorológicos extremos como los recientes huracanes y la insuficiente cobertura de recursos humanos en algunos servicios.