Milei más complicado en la multimillonaria criptoestafa

Buenos Aires.- La investigación sobre la gran estafa con una criptomoneda falsa promovida por Javier Milei confirmó que el presidente argentino hizo un arreglo con el empresario norteamericano Hayden Davis, lo cual negaba.

El Ministerio Público confirmó que Mauricio Novelli, empresario argentino cercano al mandatario, tenía en su celular el borrador de un acuerdo por cinco millones de dólares entre Milei y Davis, el creador la criptomoneda falsa $LIBRA, para que promoviera el token.

La promoción afectó a unas 44 mil personas a nivel global -en Argentina hubo mil 329 damnificados-, aunque algunos registros de la causa judicial indican que más de 114 mil billeteras virtuales sufrieron pérdidas tras el colapso del token. El 95 por ciento fueron pequeños inversores.

Entre los elementos recuperados del teléfono del lobista Mauricio Novelli apareció una imagen con un texto borroso en el que, días antes del lanzamiento de $LIBRA, se describía un presunto acuerdo de cinco millones de dólares para condicionar la actuación del presidente en las redes.

Los peritos determinaron que Novelli interactuó con aquel texto, y ahora puede ser citado a indagatoria por el tribunal que lleva la causa.

Sobre Novelli pesa la sospecha de haber sido el nexo entre Hayden Davis, creador de la criptomoneda $LIBRA, y el mandatario Milei, que la promocionó en su cuenta de X.

El texto dentro de la imagen hallada en su celular, la cual fue generada el 11 de febrero de 2025 —tres días antes del lanzamiento del activo—, describe las características de ese acuerdo monetario con Davis, incluso cómo se entregaba el dinero y menciona igualmente a Karina, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, también como beneficiaria.

El diario La Nación recuerda que, en ese entonces, Novelli se encontraba en Estados Unidos ultimando los detalles del lanzamiento de la moneda junto a Hayden Davis, tal como pudo reconstruir por su parte el medio Clarín. Los cinco millones de dólares coinciden con el monto total que Hayden Davis comenzó a mover desde sus cuentas virtuales el 30 de enero, día en el que el empresario se reunió con Milei y Novelli, y el jefe de la Casa Rosada anunció en redes que el estadounidense lo estaba “asesorando” en temas de blockchain y criptoactivos.

Está probado por la Justicia que parte del dinero que Davis movió aquel día acabó su recorrido en cuentas virtuales que manejaban Novelli y Terrones Godoy.

Se desconoce, en cambio, el destino de otra parte de ese dinero. Por ejemplo, ese 30 de enero un jubilado argentino recibió de Davis más de un millón de dólares virtuales, apenas 42 minutos después de que el presidente Milei hiciera el comunicado en X junto a Davis.

El jubilado lo giró rápidamente a una tercera cuenta, cuyo propietario se desconoce. También se desconoce a quién le giró Davis 499 mil dólares virtuales en el momento exacto en que comenzaba su reunión con el Presidente.

(Tomado de Prensa Latina)