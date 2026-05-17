Conectividad y Compromiso: El Corazón de las Telecomunicaciones en Las Tunas

Conectividad y Compromiso: El Corazón de las Telecomunicaciones en Las Tunas

Las Tunas.- Cada 17 de mayo, el mundo celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

En un contexto global donde la digitalización define el progreso, en la provincia de Las Tunas esta fecha no solo representa un hito tecnológico, sino un reconocimiento directo a la resiliencia de hombres y mujeres que sostienen la vitalidad de las redes frente a desafíos monumentales.

Desde la División Territorial de ETECSA en Las Tunas, la labor diaria se convierte en un auténtico acto de servicio público.

Para entender el impacto de esta labor, conversamos con dos protagonistas de esta historia: la experiencia consolidada y el relevo técnico que garantiza que cada mensaje, llamada o dato siga fluyendo.

Para el ingeniero Rafael Hernández Castro, Jefe de Grupo de Supervisión y Gestión en el Departamento de Operaciones de la Red, las telecomunicaciones son más que una profesión: son su biografía.

«Elegí esta carrera desde el preuniversitario y hoy es lo más grande para mí. Le he dedicado mi vida y lo trabajo como si fuera un hobby», confiesa con orgullo.

Sin embargo, Rafael no evade la compleja realidad que atraviesa el sector actualmente en el territorio, donde la contingencia energética pone a prueba la capacidad de respuesta de los técnicos.

«Sin energía eléctrica no hay telecomunicaciones, sufrimos cuando un centro se queda incomunicado», explica Hernández.

El consejo para los jóvenes ingenieros bajo su mando es claro y humano: «Tengan empatía por el cliente, estudien mucho y, ante todo, sirvan al pueblo».

En el corazón técnico de la División Territorial de Etecsa en Las Tunas , Yosvani Posada García lidera la Unidad de Planta Interior. Su equipo es el encargado del mantenimiento preventivo y correctivo, esa labor silenciosa y vital que evita que las comunicaciones se detengan.

Yosvani ha sido testigo y protagonista de la vertiginosa evolución tecnológica en la provincia. Desde los inicios de la telefonía fija hasta el boom de la red móvil, el desafío constante ha sido el motor de su superación personal y profesional.

«El desafío principal fue la capacitación para estar preparados y asumir el mantenimiento de la red móvil. Me enamoré de las comunicaciones trabajando aquí», relata Yosvani.

Para él, la formación académica y la práctica laboral han ido de la mano. Su maestría en Sistemas de Telecomunicaciones no se quedó en un título de archivo, sino que se transformó en una solución concreta para la entidad.

«El tema de mi maestría solucionó una situación real que teníamos en ese momento; me sirvió para poner en práctica la teoría en el día a día», añade.

Este 17 de mayo, el llamado global a reducir la brecha digital y fomentar el desarrollo sostenible resuena con especial fuerza en Las Tunas.

A pesar de las limitaciones financieras y el fuerte impacto que sufre el sector para la adquisición de tecnologías de última generación, el compromiso de profesionales como Rafael y Yosvani asegura que la sociedad de la información no sea un concepto lejano, sino una realidad en constante construcción.

En este Día Mundial de las Telecomunicaciones, el homenaje es para ellos: los que detrás de una pantalla de gestión o dentro de una sala de conmutación, trabajan sin descanso para que nuestra provincia siga conectada al futuro.

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