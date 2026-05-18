Tras más de un mes de incertidumbre, Perú proclama oficialmente resultados de las presidenciales

Tras más de un mes de incertidumbre, Perú proclama oficialmente resultados de las presidenciales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú proclamó oficialmente este domingo 17 de mayo en Lima a los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los que pasan a la segunda vuelta del 7 de junio, tras más de un mes de demoras en el conteo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) obtuvieron 17.192 % y 12.039 % de los votos válidos, respectivamente.

El recuento de votos para la Cámara de Senadores alcanza el 90.432 % en el distrito único y el 94.486 % en el múltiple.

En la Cámara de Diputados se ha contabilizado el 93.735 %, y en el Parlamento Andino el 92.919 %.

La ceremonia de proclamación fue liderada por el titular del JNE, Roberto Burneo, con asistencia de observadores internacionales.

Los resultados se conocen luego de semanas de incertidumbre y críticas al sistema electoral que alimentaron narrativas de fraude.

Lo cerrado del resultado anticipa un conflicto postelectoral, pues los candidatos ya exigen renuncias de funcionarios y recuento de votos.

El candidato López Aliaga solicitó el 15 de abril suspender la proclamación del segundo y tercer lugar tras ser superado por Sánchez.

La ONPE enfrenta un escándalo por su presunto ineficiente desempeño.

Según el diario El Comercio, se han denunciado extravió de actas de escrutinio y hallazgo de cédulas de sufragio en las calles.

El problema del traslado del material electoral dejó a más de 50 000 peruanos sin poder sufragar el domingo y obligó a reabrir urnas al día siguiente.

El 21 de abril renunció el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien reconoció “los problemas técnicos operativos en el despliegue del material electoral”.

Posteriormente, la Fiscalía de la Nación solicitó un impedimento de salida del país en su contra por presunta colusión agravada.

(Tomado de Cubadebate)