Cuba vuelve a vivir la Serie Nacional de Béisbol

La Habana, Cuba. – Todo está listo en Las Tunas para el arranque este martes de la 64 Serie Nacional de Béisbol, el mayor espectáculo deportivo de Cuba, que abrirá telón en el estadio Julio Antonio Mella.

El campeonato, que reúne a 16 equipos en una larga faena de más de 600 juegos, es un ritual de identidad nacional, un pulso colectivo que respira incluso en tiempos de escasez.

La fiesta comenzará con un duelo entre los Leñadores de Las Tunas, campeones defensores bajo la guía de Abeicy Pantoja, contra los Vegueros de Pinar del Río, subcampeones de la edición pasada, conducidos por Alexander Urquiola.

Industriales recibirá a Cienfuegos, Ciego de Ávila a Matanzas, Villa Clara a Sancti Spíritus, Mayabeque irá contra Artemisa, Guantánamo contra Camagüey, Holguín contra Granma y la Isla de la Juventud jugará contra las Avispas de Santiago de Cuba. (Tomado de Radio Reloj)

/mga/

