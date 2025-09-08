Este 8 de septiembre comien­za en el país un proceso de consulta imprescindible para la futura Ley de Código de Trabajo, que será sometida a su aprobación en la Asam­blea Nacional del Poder Po­pular a finales de año. No se trata de pura formalidad. En nuestros aportes, análisis, sugerencias y comentarios va también la vida de los tra­bajadores cubanos, estata­les o no.

El estudio de este Antepro­yecto estará marcado por la preparación que cada diri­gente sindical pueda haber realizado para conducir esos encuentros. No habrá deba­tes encarnizados, sino opinio­nes, visiones y apuntes a un documento que ha declarado ser inclusivo y por tanto ma­nifiesta “más derechos y más garantías”, como expone la estrategia de comunicación que lo acompaña.

Es interés de empleadores y empleados conocer lo que se está proponiendo, a tono con los cambios económicos y sociales experimentados por el país y tras la aproba­ción de la Constitución de la República en el 2019. Hay muchos elementos nuevos y otros que son fruto de las in­quietudes planteadas por los propios trabajadores.

Específicamente la CTC tuvo a su cargo la elabora­ción del Libro Tres del futuro Código (está dividido en cua­tro), dedicado a las organiza­ciones sindicales, la partici­pación de los trabajadores y la negociación colectiva. De ahí uno de los primeros aciertos: tomar en cuenta al movimiento sindical desde el principio por su liderazgo.

Nadie sienta que su voz se alza en vano de aquí hasta el cierre de la consulta el 30 de noviembre. Seamos responsables y dignos en cada planteamiento o idea que expongamos. Estemos conscientes de que se trata de un proceso de alta signi­ficación para nuestra socie­dad. Y que es otra manera, en el 2025, de seguir hacien­do revolución dentro de la Revolución.

