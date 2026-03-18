18 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Cuba

Bajo presión de Estados Unidos, Costa Rica anuncia cierre de su Embajada en La Habana

18 de Mar de 2026
, por Redacción Tiempo21
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Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

El 17 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica informó a nuestra Cancillería, mediante Nota Diplomática y sin ofrecer argumento alguno, la decisión unilateral de cerrar la Embajada de ese país en Cuba.

Además, sin ningún tipo de justificación e invocando una presunta e infundada reciprocidad, solicitó a Cuba retirar al personal diplomático de su Embajada en San José y mantener únicamente al personal consular y administrativo.

Notificó, asimismo, que a partir del 1 de abril el gobierno de Costa Rica mantendrá las relaciones con Cuba a nivel consular.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza contundentemente las irrespetuosas declaraciones realizadas por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, en conferencia de prensa el 18 de marzo, cuando, al tratar de justificar este acto inamistoso de su gobierno, manipuló burdamente la historia y la realidad de Cuba e ignoró de manera escandalosa la responsabilidad directa que en el agravamiento de la situación económica y el deterioro de las condiciones de vida del pueblo cubano, ha tenido la política de bloqueo de los Estados Unidos, hecho reconocido a lo largo de los años por el propio gobierno costarricense.

Se trata de una decisión arbitraria, evidentemente adoptada bajo presión y sin tener en consideración los intereses nacionales y de ese pueblo hermano.

Con este paso, el gobierno costarricense, que exhibe un historial de subordinación a la política de los Estados Unidos contra Cuba, se suma una vez más a la ofensiva del gobierno estadounidense en sus renovados intentos por aislar a nuestro país de las naciones de Nuestra América, y se hace partícipe de su escalada agresiva contra la Revolución cubana, rechazada por la comunidad internacional.

Al igual que hace 60 años, fracasará en el empeño. Nada podrá distanciar a los pueblos de Cuba y Costa Rica, unidos por lazos indisolubles de una historia común, abonada por grandes próceres de la independencia cubana como Martí y Maceo.

La Habana, 18 de marzo de 2026.

Temas: Costa Rica - Cuba - Ministerio de Relaciones Exteriores

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