Acoge Las Tunas pruebas de talentos en categorías sub-12, sub-15 y juvenil

Las Tunas.- En el estadio Ángel López Jiménez de la capital tunera se realizaron las pruebas para la selección de talentos del béisbol en las categorías sub-12, sub-15 y Juvenil.

La cita contó con la presencia del Doctor en Ciencias Osmael Cudeiro González, metodólogo nacional de la categoría sub-15 y con los profesores de cada nivel, quienes presentaron a los atletas con mayores perspectivas para la preselección nacional.

Ante la imposibilidad de celebrar los campeonatos nacionales Sub-12, Sub-15 y Sub-18 años, debido a la situación asociada al recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético impuestos por Estados Unidos, la Comisión Nacional de Béisbol decidió aplicar un sistema de trabajo que permite dar seguimiento a los principales talentos de esas categorías.

El programa de sesiones, concebido para examinar los elementos considerados de mayor importancia y conciliado con los territorios, comenzó este sábado en Las Tunas.

El Doctor en Ciencias Osmael Cudeiro, metodólogo de la categoría sub-15, explicó el objetivo de la jornada. “Hoy se realizó la prueba de selección de talentos del béisbol para la captación para su inclusión en una preselección para asistir a eventos internacionales, ya sean Panamericanos o de las categorías sub-12, sub-15 y juveniles”.

Durante las pruebas, los aspirantes fueron evaluados en diferentes fundamentos. “Aquí se realizaron pruebas como las 60 yardas, carrera de home-primera con swing, aceleración del swing.

Los jardineros tuvieron que tirar a la base, específicamente al home; los jugadores de cuadro fildearon y tiraron a la primera base”.

También se midió la velocidad de los lanzadores, mientras que los receptores ejecutaron bloqueos y tiros a segunda base, detalló Cudeiro.

“Una vez realizadas todas estas pruebas, se seleccionaron los posibles talentos del béisbol para las próximas preselecciones panamericanas y mundiales que se realizarán en los venideros meses. Se eligieron los mejores atletas por categorías para hacer un escalafón, ya sean jugadores de cuadro, receptores, jardineros y demás posiciones”, añadió el metodólogo.

En cuanto a las sedes de concentración —cuyas fechas están por definir—, Cudeiro informó que “los sub-12 se concentrarán en la provincia de Sancti Spíritus; luego el juvenil y los sub-15 desarrollarán los entrenamientos en la ESPA Nacional, en El Cotorro, La Habana”.

Sobre el nivel mostrado por los peloteros, el especialista fue enfático. “Los profesores presentaron hoy una serie de atletas que vienen trabajando desde categorías pequeñas, con perspectivas muy alta. Incluso hay algunos que han integrado preselecciones del equipo Cuba. La evaluación la considero de muy bien; los profesores tienen un buen trabajo y les exhorto a que sigan así, pues algunos podrían ser llamados a incorporarse a la preparación de los equipos cubanos”.

Estas pruebas adquieren especial relevancia ante los próximos compromisos internacionales: el Campeonato Panamericano Sub-12 (del 22 al 29 de agosto en Mazatlán, México), el Campeonato Mundial Sub-15 (del 23 de septiembre al 4 de octubre en Mérida, México) y el Campeonato Panamericano Sub-18 (del 7 al 14 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana).

De las preselecciones que surgirán de este sistema de trabajo emergerán los equipos que representarán a Cuba en esos exigentes certámenes.

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