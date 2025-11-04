Abanderan en Las Tunas Brigada Juvenil Centenario 

Las Tunas.- Con el invicto Comandante Fidel Castro como guía y estandarte, quedó abanderada la Brigada Juvenil Centenario, compuesta por más de 60 jóvenes tuneros que apoyarán la recuperación en zonas afectadas por el huracán Melissa.

La constitución de este contingente es una respuesta directa al llamado de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) para contribuir a paliar los daños en las comunidades damnificadas.

La estrategia de movilización no se limita a la capital provincial. Según se informó, en los distintos municipios también se trabaja en la organización de brigadas, con el objetivo de extender esta red de apoyo a todo el territorio, asegurando que la ayuda llegue de manera efectiva a cada rincón que lo necesite.

Escuche el audio aquí

