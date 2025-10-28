Suspendidos todos los servicios de transportación de pasajeros en Las Tunas

Las Tunas.- Con la declaración de la fase de alarma en Las Tunas quedaron suspendidos los servicios de transportación de pasajeros como garantía para preservar la vida de la ciudadanía ante la amenaza del huracán Melissa.

Alcibíades Lluch Cisneros director de la Empresa Provincial de Transportación de Pasajeros y Cargas Generales, refirió que todos los medios están a disposición del consejo de defensa en las diferentes instancias para la evacuación y otras funciones.

Explicó que se organizó y atiende como prioridad el traslado de profesionales a las instalaciones de la salud además de pacientes que reciben dialisis, embarazadas y otros pacientes.

En Las Tunas todos estos días guaguas y medios de gran porte han estado a completa disposición del traslado de mercancías y personal que cumplen tareas dirigidas a reducir riesgos durante el paso del huracán Melissa.

Desde el 27 de octubre y ante amenaza real del huracán Melissa al oriente del país se decidió suspender todos los servicios de la programación nacional de Ómnibus Nacionales desde y hacia las cinco provincias orientales Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Las Tunas.

La decisión, tomada de conjunto con los Consejos de Defensa Provinciales tiene como primer objetivo preservar la seguridad de los pasajeros y también los medios de transporte.

Los pasajeros con reservaciones que luego no deseen viajar, se les reintegrará el 100 por ciento del valor de su boleto hasta 15 días después de la suspensión de los servicios.

Los que opten por hacer el viaje deberán ponerse en contacto con las oficinas comerciales de la Empresa Viajero para, una vez restablecida la transportacion, reprogramar sus viajes según la disponibilidad de capacidades.

Esta medida se mantendrá hasta tanto se declare la fase recuperativa en las provincias afectadas y las condiciones permitan la circulación segura de los ómnibus.

Con anterioridad la dirección de ferrocarriles de Cuba había decidido suspender la circulación de todos los trenes.

El restablecimiento de estos será una vez declarada la fase de recuperacion en las provincias afectadas y verificadas las condiciones de las vías férreas para la seguridad de la circulacion de los trenes, lo que se informará oportunamente a la población.

/lrc/

