Yudier Rondón: versatilidad y poder al servicio de los Leñadores

Las Tunas.- El tunero Yudier Rondón volvió a demostrar que su ofensiva es una pieza importante dentro de los Leñadores de Las Tunas. Sin grandes titulares ni estridencias, el manatiense se consolidó como uno de los motores discretos pero efectivos dentro de la tropa verdirroja.

Rondón no comenzó la campaña con buen paso, atravesando un inicio irregular que puso a prueba su confianza. Sin embargo, el colectivo de dirección mantuvo la fe en su calidad y lo respaldó en todo momento. Esa confianza resultó vital para que el número 20 saliera del bache y retomara el nivel ofensivo que lo caracteriza.

Su rendimiento habla por sí solo: promedió .322, gracias a 74 imparables en 230 turnos al bate, con un aporte de 30 extrabases, cifra que lo ubicó entre los tres mejores del campeonato en ese apartado. Dentro de ellos se cuentan 19 dobles y 11 cuadrangulares, muestra de su capacidad para producir tanto en contacto como en poder.

Los números refuerzan su impacto: OBP de .407, SLG de .548 y OPS de .955, estadísticas que lo colocan como un bateador integral, capaz de embasarse con frecuencia y generar daño en cada conexión. Además, recibió 29 bases por bolas y remolcó 55 carreras, superando la barrera de las 50 impulsadas, un aporte decisivo para la ofensiva tunera.

A todo ello se suma su versatilidad defensiva, un atributo que le ha permitido asumir diferentes posiciones tanto en el cuadro como en los jardines. Esa capacidad de adaptarse a las necesidades del equipo lo convierte en un recurso invaluable para el colectivo técnico, que encuentra en Rondón no solo un bate confiable, sino también un jugador capaz de cubrir múltiples roles en el terreno.

Este desempeño confirma la estabilidad de Yudier, quien ya había firmado una campaña sobresaliente en la Serie 63. Con esta actuación, suma dos temporadas consecutivas con promedio superior a .300, consolidándose como un referente silencioso en la alineación de los Leñadores.

Más allá de los reflectores, Yudier Rondón es ese bate confiable que todo equipo necesita: constante, oportuno y con la capacidad de marcar diferencias en momentos clave. Su aporte, discreto en apariencia pero contundente en resultados, es parte esencial de la maquinaria que llevó a Las Tunas a dominar la fase regular.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube