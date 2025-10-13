Listo equipo de boxeo de Las Tunas para Serie Nacional

Las Tunas.- El equipo de boxeo de Las Tunas se encuentra listo para su participación en la Serie Nacional, en el apartado oriental, que se efectuará en la Sala Techada Fernando de Dios, de Holguín.

Este torneo se efectuará entre el 13 y el 17 de octubre, con la presencia de los púgiles de Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas, Granma y los anfitriones. Los dos primeros equipos clasifican para la final nacional, mientras que los holguineros de no ubicarse entre los dos primeros, por su condición de campeones vigentes y anfitriones, asegurarán un puesto en la fase definitiva del evento prevista para diciembre.

En esta jornada, el equipo tunero no verá acción y se acogerá a su día de descanso. Los boxeadores del Balcón del Oriente cubano harán su debut este martes ante los holguineros. Hoy se enfrentarán Santiago de Cuba-Granma y Guantánamo-Holguín.

En este segmento oriental salen como favoritas las escuadras de Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, motivo por el cual cada enfrentamiento entre ellas reviste gran interés.

La última ocasión en que se disputó un certamen zonal en el oriente fue en 2022, cuando guantanameros y holguineros ocuparon los dos primeros puestos. Escoltaron a los líderes las representaciones de Santiago de Cuba, Las Tunas y Granma.

La nómina de Las Tunas está integrada por Rey Armando Moreno (50 kg), Yoilan Belicer (50 kg), Leandro Castillo (55 kg), Iracel Parchment (65), Yolmedis Santos (70), Gilber Cuba (75), Yhonatan Núñez (75), David Guerrero (80), Yaixander Santoya (80), Daniel Junco (85), Ludis Montero (90), Ángel Carmenate (+90) y Leosdanis Collazo (+90).

Calendario del zonal oriental:

Lunes 13: SCU-GRA / GTM-HOL / D-LTU

Martes 14: GRA-GTM / HOL-LTU / D-SCU

Miércoles 15: GRA-LTU / GTM-SCU / D-HOL

Jueves 16: LTU-GTM / HOL-SCU / D-GRA

Viernes 17: SCU-LTU / GRA-HOL / D-GTM

