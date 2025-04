Enfrentar los miedos y superar los límites

Por: Yoel Romero González

Las Tunas.- Los miembros de la Filial tunera de deportes aéreos realizaron su balance anual y por votación unánime eligieron a Fioder Rojas Sánchez como su presidente provincial, quien se siente sorprendido por la decisión de sus compañeros.

«Realmente no me lo esperaba. Es por ello que el asumir este cargo es un honor que valoro profundamente. Este rol no solo representa una posición de liderazgo, sino que también implica una responsabilidad hacia la comunidad y los entusiastas practicantes de los deportes aéreos. Para mí significa ser un defensor apasionado de estas disciplinas, para lo cual enfocaré mi trabajo de conjunto con la junta directiva a promover su desarrollo, accesibilidad y buenas prácticas.

Los deportes aéreos ofrecen una experiencia única de libertad y conexión con la naturaleza, es por ello que en nuestras aspiraciones se encuentran que más personas de esta provincia puedan experimentar esta emoción que muy pocos tienen la oportunidad, el privilegio y el orgullo de sentir. Quiero fomentar un ambiente inclusivo, donde cada uno, independientemente de su nivel de habilidad, se sienta bienvenido a participar y aprender. Además, asumo este cargo con la firme intención de impulsar la formación continua y el intercambio de conocimientos entre los practicantes, creando así una comunidad más fuerte y unida, logrando crear un ambiente de familia y hermanos».

¿Cómo consideras que puedes contribuir, desde tu posición, al desarrollo de los deportes aéreos en Las Tunas?

«Contribuir al desarrollo de los deportes aéreos en Las Tunas es un compromiso que asumo con seriedad y entusiasmo. En primer lugar, cuento con el apoyo incondicional de los más longevos y de las glorias deportivas, así como los conocimientos, motivación y entrega de las nuevas generaciones. A su vez planeo establecer programas educativos y talleres para principiantes, donde instructores experimentados puedan compartir sus conocimientos sobre técnicas de vuelo, seguridad y mantenimiento del equipo. La educación es fundamental para cultivar una cultura de seguridad y responsabilidad entre los nuevos practicantes.

En segundo lugar, pretendo organizar eventos y competiciones que no solo promuevan el deporte entre los locales, sino que también atraigan a participantes de otras provincias. Estos eventos pueden ser una excelente plataforma para mostrar el talento local y generar interés en los deportes aéreos.

Por último, la seguridad es una prioridad absoluta. Trabajaré de conjunto con nuestros instructores y miembros de la comisión técnica en estrecha colaboración con organismos reguladores y expertos en seguridad para asegurar que todos los practicantes estén bien informados sobre las mejores prácticas. Esto incluye la creación de protocolos claros y accesibles que garanticen que cada salto o vuelo se realice en condiciones óptimas. De igual forma trabajaremos codo a codo con los diferentes factores de nuestra provincia en interés de encontrar el apoyo necesario para incrementar nuestra actividad aérea local, garantizando así la diversión y el esparcimiento de nuestro pueblo tunero, el cual lleva en la sangre ese gusto por las actividades aéreo-deportivas que brinda nuestra filial».

Sobre su motivación para practicar del paracaidismo comentó que «desde mi infancia cuando contemplaba en los cielos tuneros, a los en este entonces practicantes del deporte en la antigua Sociedad de Educación Patriótico Militar (SEPMI). Una gran emoción y sana envidia me causaba ver a los paracaidistas descender desde un avión, hacer una caída libre y realizar la apertura de un paracaídas, así como los intrépidos pilotos de aeroplanos, que todos unidos en una sola familia centraban su sede en el Reparto La Canoa.

Una motivación muy marcada también lo tiene mi espíritu aventurero y de superación. Desde muy joven siempre he sentido una atracción hacia el cielo; la idea de volar ha sido un sueño recurrente en mi vida. Cuando tan solo tenía 15 años de edad y me inicié en la práctica del paracaidismo con la dirección de mi primer instructor Irais Palmero Vázquez, me di cuenta de que no solo se trataba de una actividad emocionante, sino también de un medio de conectar con mis emociones más profundas.

El paracaidismo me ofrece una descarga intensa de adrenalina y una sensación incomparable de libertad al descender desde grandes alturas. Cada salto es un viaje personal donde enfrento mis miedos y supero mis límites.

En cuanto al parapentismo, lo comencé a practicar posteriormente a la edad de 31 años, por razones de poder encontrar en él las emociones ya ausentes que me brindaba mi deporte paracaidismo por razones coyunturales donde se vio forzadamente obligada la suspensión de su práctica en el país. En este sentido en el Vuelo Libre (Parapente) encontré esa oportunidad de disfrutar de vistas panorámicas espectaculares mientras floto suavemente en el aire. Esta combinación de emoción y serenidad es lo que realmente me atrajo hacia estos dos deportes».

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube