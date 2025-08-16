Medallas del taekwondo junior con sabor a Las Tunas

Las Tunas.- La medalla de oro de Yoikel Goicochea Henry (+80 kg) y la de bronce de Anaisel León (67 kg) en el taekwondo de los II Juegos Panamericanos Júnior tienen el sello tunero.

En cada una de las victorias estuvo el abrazo orgulloso y las indicaciones precisas del entrenador Arnoy Rojas, un hijo ilustre del movimiento deportivo del Balcón del oriente cubano.

Arnoy soñó con cada pelea, planeó el plan táctico y sus pupilos convirtieron en oro y bronce sus combates. Rojas no estuvo solo y es que muchas personas de Las Tunas y de toda Cuba lo acompañaron.

En el Polideportivo de los Deportes Urbanos, Arnoy y sus muchachos fueron más que patadas, golpes con puños y buena defensa. Cada uno de ellos salió al colchón a hacer su mejor pelea y aunque no todo salió como esperaban, el taekwondo cubano con tres representantes se llevó dos preseas.

En esta propia jornada compitió la holguinera Elianet Crespo (+67), quien fue derrotada en su primer choque, 1-2 por la colombiana Kiara Paz.

Para Goicochea, Anaisel, Elianet y Arnoy empieza un largo camino que de seguro estará lleno de grandes triunfos.

Las Tunas se ha convertido en epicentro del taekwondo cubano y en esta tierra se prepararon los tres guerreros junior antes de llegar a Asunción. Esta cuidad los acogió y hoy son muchos los que disfrutan de este resultado.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube