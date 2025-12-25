Correos de Las Tunas: Innovación y resiliencia frente a los desafíos

Las Tunas.– Pese a las difíciles condiciones del año 2025, marcadas por limitaciones en el suministro de combustible y energía eléctrica, la empresa de Correos de Las Tunas ha demostrado una notable capacidad de resiliencia e innovación, consolidando servicios y obteniendo resultados económicos significativos. Así lo expuso Magda Pérez Laguna, especialista principal de Comunicación Institucional, en un balance donde prevalece la satisfacción por el trabajo colectivo.

La empresa, que ostenta la condición de Colectivo Vanguardia Nacional por los resultados del 2024, se enfocó este año en superar esos indicadores. Una de las iniciativas de mayor impacto fue la creación de 14 puntos de impresión de documentos en toda la provincia, que generaron un ingreso de 15,6 millones de pesos.

“A veces nos hemos visto afectados por el abastecimiento de insumos, pero la empresa ha tratado de tener siempre cómo reponer. Ha sido un ingreso importante que comenzamos a desarrollar desde enero”, explicó Pérez Laguna.

La utilidad de la empresa se cumple al 100 por ciento y la productividad alcanza el 98. No obstante, el salario medio mensual se situó en cuatro mil 578 pesos, representando un 82.2 por ciento de lo planificado. “Hubiésemos querido lograr un poco más, porque nuestros trabajadores se han consagrado en medio de todas estas situaciones”, destacó Pérez Laguna.

Uno de los ejes estratégicos ha sido la informatización y la búsqueda de autonomía energética. La reconversión tecnológica concluyó. Para paliar los frecuentes cortes de electricidad, se ejecutaron inversiones cruciales como los

paneles solares y la meta es extender esta solución a todas las unidades en 2026.

“Realmente ha sido un año muy difícil, pero la dirección de la empresa ha sido bastante certera, ha tenido sus objetivos bien trazados y hemos alcanzado muchísimas metas, no lo que quisiéramos, pero hemos trabajado y pensamos mantener nuestra condición de Colectivo Vanguardia Nacional”, concluyó Magda Pérez Laguna, resumiendo el espíritu de dedicación que caracteriza a los trabajadores de Correos en la provincia Las Tunas.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube