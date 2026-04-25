Celebran en Las Tunas actividad comunitaria por el Día Naranja

Las Tunas.– La Plaza del Tanque, en el reparto de Buena Vista, se convirtió en el epicentro del activismo y el compromiso social durante la actividad en saludo al Día Naranja.

El evento buscó sensibilizar a la comunidad sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, marcando un paso firme en la descentralización de estas acciones hacia los barrios.

​Cada día 25 representa una oportunidad para alzar la voz a favor de las mujeres, por ello, los asistentes acudieron con prendas y accesorios de color naranja, símbolo de un futuro brillante y libre de violencia.

La jornada incluyó acciones educativas y culturales que subrayaron la importancia de la prevención en el ámbito comunitario bajo la guía del proyecto «No Más».

Kirenia Hidalgo Martínez, secretaria de la Federación en el municipio de Las Tunas y coordinadora del proyecto «No Más» en la localidad, explicó que la elección de Buena Vista como sede no fue casual.

​»Empezamos por aquí porque es un espacio que los jóvenes frecuentan, el objetivo es rescatar lugares que hablen sobre la prevención de la violencia de género y crear ambientes saludables y libres de violencia, algo que tanto necesita nuestro territorio», afirmó Hidalgo Martínez.

​Durante la actividad también se diálogo sobre el lanzamiento de la campaña «Ahí Es», una iniciativa específicamente diseñada para conectar con las nuevas generaciones y sensibilizarlas sobre las señales de alerta y el respeto mutuo.

La coordinadora subrayó que este festival es solo el inicio de un cronograma ambicioso, el proyecto planea extenderse a otros puntos como el centro cultural «Huellas», donde se establecerá un espacio de intercambio mensual con jóvenes.

Asimismo, se integrará el proyecto «Raíces de San José», llevando testimonios reales de mujeres que han superado situaciones de violencia para compartir su experiencia en diversas comunidades.

​Para este año, el enfoque de «No Más» no se limita a la recreación, Hidalgo Martínez destacó los avances en la capacitación de actores gubernamentales, incluyendo el trabajo directo con el Minint, tribunales y fiscalía y la capacitación de psicólogos, pedagogos, psiquiatras y trabajadores sociales que operan directamente en las comunidades.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo mayor denominado Apoyo a la Respuesta Nacional a la Violencia Basada de Género, un proyecto que busca dotar de herramientas teóricas y prácticas a quienes deben dar tratamiento directo a las víctimas y victimarios.

Las Tunas se destaca por ser uno de los primeros territorios en concluir el diagnóstico en sus 19 consejos populares, paso previo indispensable para el funcionamiento del Sistema Integral.

La actividad en Buena Vista, que incluyó acciones educativas y culturales, cerró con una convocatoria para mantener el espíritu del Día Naranja de forma permanente.

El llamado a la sociedad fue claro: no bajar la guardia ante la desigualdad de género.

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