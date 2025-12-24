24 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Celebran en Las Tunas aniversario 67 del triunfo de la Revolución

24 de Dic de 2025
 - Ordey Díaz Escalona
   101

Las Tunas.- «La tarea hoy es combinar rigor económico con justicia social y esa combinación solo la puede garantizar una revolución socialista como la nuestra», así destacó el Primer Secretario del Partido en Las Tunas Osbel Lorenzo Rodríguez en la clausura del acto provincial por el aniversario 67 aniversario del triunfo de la revolución.

La plaza cultural «Armando Hart» del municipio cabecera, ganador de la emulación por la efeméride, fue el escenario escogido para resumir una difícil etapa de trabajo y reconocer de manera individual y colectiva a quienes en el 2025 sobresalieron en la producción, los servicios y las tareas de la defensa.

Al realizar un balance de lo hecho en el año 2025, Roberto Carlos López Saborit, primer secretario del Partido en el municipio cabecera destacó la unidad y cohesión con la que han trabajo todos los factores junto a los resultados en el orden económico y financiero.

Este municipio por segundo año alcanza la condición de superávit económico, resultado financiero que permite la recuperación de un importante número de obras de beneficio social y otras de amplio impacto en la producción de bienes y servicios repercutiendo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

En este acto por el nuevo aniversario del triunfo de la revolución le fueron entregados los carné de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido Comunista de Cuba a valerosos hombres y mujeres que son ejemplos de laboriosidad, entrega y compromiso en sus diferentes esferas de labor.

Los municipios de Colombia, Amancio y Jesús Menéndez fueron reconocidos como destacados en la emulación provincial por el primero de enero mientras que la condición y diploma de ganador le fueron entregados al territorio sede de la celebración.

De manera individual y colectiva fueron reconocidos trabajadores y colectivos laborales que pese a la difícil situación económica alcanzan resultados satisfactorios en la etapa, así como a estructuras de las organizaciones políticas y de masas, centros de la educación, la salud y la cultura, al tiempo que se destacó la disciplina del pueblo en el enfrentamiento al huracán Melissa y de manera especial las muestras de solidaridad para con los hermanos de Granma evacuados en la provincia.

 

Al resumir el acto el máximo dirigente político de la provincia significó lo difícil que ha resultado esta etapa de trabajo y la heroicidad del pueblo por salir adelante, ratificando la decisión de continuar enfrentando los retos por venir con la misma cohesión y unidad que hasta ahora se ha venido haciendo, transmitiendo una felicitación  por el nuevo aniversario del triunfo de la revolución así como por el fin e inicio de año nuevo.

Al concluir este acto político cultural en el municipio cabecera fueron inauguradas un grupo importante de obras de beneficio social construidas, rehabilitas y reanimadas por la efeméride en la que participaron las máximas autoridades de la provincia y de sus ocho municipios.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

Temas: Acto por el triunfo de la Revolución - Las Tunas

Últimas noticias

Acogió Las Tunas X Jornada Provincial de Imagenología

Más de una docena de investigaciones distinguieron la décima Jornada Provincial de Imagenología, que sesionó en el Hospital General Docente Ernesto Guevara de la Serna, con el protagonismo del diálogo académico de residentes de la especialidad en la provincia de Las Tunas.

Los Leñadores, a un triunfo de la Liga Élite

Los Leñadores de Las Tunas continúan su paso firme en la temporada y este martes alcanzaron su victoria número 47, un resultado que los coloca a un solo paso de asegurar el boleto directo hacia la venidera Liga Élite del béisbol cubano.

Vence rapero tunero en festival nacional

Recientemente, el tunero Marcos Rafael García Valera, Mason en el universo artístico, obtuvo el primer lugar del I Festival Nacional Cuba Freestyle, desarrollado en La Habana, competición que reunió a 11 contendientes, de diez provincias del país, luego de un proceso de eliminatorias que inició con 150 videos de inscripciones.

Más leido

Otras Noticias

Celebró Las Tunas el Día del Educador

Celebró Las Tunas el Día del Educador

Con la presencia de las máximas autoridades de la provincia celebraron en Las Tunas un acto en conmemoración al día del educador, desarrollado en el SI Jesús Argüelles.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *