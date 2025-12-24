Celebran en Las Tunas aniversario 67 del triunfo de la Revolución

Las Tunas.- «La tarea hoy es combinar rigor económico con justicia social y esa combinación solo la puede garantizar una revolución socialista como la nuestra», así destacó el Primer Secretario del Partido en Las Tunas Osbel Lorenzo Rodríguez en la clausura del acto provincial por el aniversario 67 aniversario del triunfo de la revolución.

La plaza cultural «Armando Hart» del municipio cabecera, ganador de la emulación por la efeméride, fue el escenario escogido para resumir una difícil etapa de trabajo y reconocer de manera individual y colectiva a quienes en el 2025 sobresalieron en la producción, los servicios y las tareas de la defensa.

Al realizar un balance de lo hecho en el año 2025, Roberto Carlos López Saborit, primer secretario del Partido en el municipio cabecera destacó la unidad y cohesión con la que han trabajo todos los factores junto a los resultados en el orden económico y financiero.

Este municipio por segundo año alcanza la condición de superávit económico, resultado financiero que permite la recuperación de un importante número de obras de beneficio social y otras de amplio impacto en la producción de bienes y servicios repercutiendo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

En este acto por el nuevo aniversario del triunfo de la revolución le fueron entregados los carné de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido Comunista de Cuba a valerosos hombres y mujeres que son ejemplos de laboriosidad, entrega y compromiso en sus diferentes esferas de labor.

Los municipios de Colombia, Amancio y Jesús Menéndez fueron reconocidos como destacados en la emulación provincial por el primero de enero mientras que la condición y diploma de ganador le fueron entregados al territorio sede de la celebración.

De manera individual y colectiva fueron reconocidos trabajadores y colectivos laborales que pese a la difícil situación económica alcanzan resultados satisfactorios en la etapa, así como a estructuras de las organizaciones políticas y de masas, centros de la educación, la salud y la cultura, al tiempo que se destacó la disciplina del pueblo en el enfrentamiento al huracán Melissa y de manera especial las muestras de solidaridad para con los hermanos de Granma evacuados en la provincia.

Al resumir el acto el máximo dirigente político de la provincia significó lo difícil que ha resultado esta etapa de trabajo y la heroicidad del pueblo por salir adelante, ratificando la decisión de continuar enfrentando los retos por venir con la misma cohesión y unidad que hasta ahora se ha venido haciendo, transmitiendo una felicitación por el nuevo aniversario del triunfo de la revolución así como por el fin e inicio de año nuevo.

Al concluir este acto político cultural en el municipio cabecera fueron inauguradas un grupo importante de obras de beneficio social construidas, rehabilitas y reanimadas por la efeméride en la que participaron las máximas autoridades de la provincia y de sus ocho municipios.

