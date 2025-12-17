Tomás Escobar, un año de luces

Las Tunas.- El joven escritor tunero Tomás Escobar Ávila conquistó recientemente los premios Mangle Rojo y Fundación de la Ciudad de Matanzas, con sus obras Ambigua Arquitectura de la Pérdida y Lobotomía, respectivamente. Estos lauros y otros logrados a lo largo del actual calendario, validan su quehacer como una de las jóvenes promesas del universo de las letras en el territorio.

Sobre el “Mangle Rojo” específicamente, el jurado –integrado por Raúl Leyva, Juan Carlos García y José Antonio Taboada- destacó la inmersión profunda desde el punto de vista temático, la coherencia metafórica y la presencia de una voz auténtica, entre otros elementos.

En el 2025 Tomás también fue merecedor de otros lauros como el Premio Calendario por su obra Reconstrucción del Paisaje, en la categoría de poesía. Asimismo, conquistó la Beca de Creación Eliécer Lazo con su cuaderno Diadema Antillarum, obra sobre la que han subrayado su calidad estética, belleza, organicidad y el abordaje de temas como el dolor, la insularidad y la soledad.

Tomás es médico de profesión y ha abrazado la poesía como un especie de medicina para el alma. Aunque cree que “la literatura no se debe hacer esperando premios”, como ha afirmado en otras entrevistas, y no es el único joven del Balcón de Oriente que despunta con prometedora obra, muestra resultados que no deben pasar inadvertidos.

Mientras él prefiere escribir en soledad, lejos de aplausos y opulencia, va madurando una obra que se sabe heredera, de cierta forma, de una tradición literaria por la que vale la pena luchar, a pesar de todo.

