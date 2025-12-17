17 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Cultura

Tomás Escobar, un año de luces

17 de Dic de 2025
 - Yelaine Martínez Herrera
   76

Las Tunas.- El joven escritor tunero Tomás Escobar Ávila conquistó recientemente los premios Mangle Rojo y Fundación de la Ciudad de Matanzas, con sus obras Ambigua Arquitectura de la Pérdida y Lobotomía, respectivamente. Estos lauros y otros logrados a lo largo del actual calendario, validan su quehacer como una de las jóvenes promesas del universo de las letras en el territorio.

Sobre el “Mangle Rojo” específicamente, el jurado –integrado por Raúl Leyva, Juan Carlos García y José Antonio Taboada- destacó la inmersión profunda desde el punto de vista temático, la coherencia metafórica y la presencia de una voz auténtica, entre otros elementos.

En el 2025 Tomás también fue merecedor de otros lauros como el Premio Calendario por su obra Reconstrucción del Paisaje, en la categoría de poesía. Asimismo, conquistó la Beca de Creación Eliécer Lazo con su cuaderno Diadema Antillarum, obra sobre la que han subrayado su calidad estética, belleza, organicidad y el abordaje de temas como el dolor, la insularidad y la soledad.

Tomás es médico de profesión y ha abrazado la poesía como un especie de medicina para el alma. Aunque cree que “la literatura no se debe hacer esperando premios”, como ha afirmado en otras entrevistas, y no es el único joven del Balcón de Oriente que despunta con prometedora obra, muestra resultados que no deben pasar inadvertidos.

Mientras él prefiere escribir en soledad, lejos de aplausos y opulencia, va madurando una obra que se sabe heredera, de cierta forma, de una tradición literaria por la que vale la pena luchar, a pesar de todo.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

 

Temas: escritor tunero

Últimas noticias

Analizan en Las Tunas acciones higiénico-epidemiológicas actuales

Transformar el impacto de las enfermedades arbovirales en la salud de la población llamó la gobernadora de Las Tunas, Yelenis Tornet Menéndez, durante un encuentro con representantes de entidades, organismos y del sector sanitario para evaluar las acciones higiénico-epidemiológicas en la provincia.

Año 2026, período para crecer en las producciones agropecuarias

Del año 2026, los residentes en la provincia de Las Tunas esperan un incremento en las producciones agropecuarias que se refleje en la variedad y calidad de los alimentos que se comercializan en el territorio y que constituyen la base de la nutrición de las personas.

Alfredo R. Aguilera mantiene el liderazgo en el Zonal Oriental de Ajedrez

El tunero FM Alfredo R. Aguilera continúa firme en la cima del Zonal Oriental de Ajedrez, al llegar este martes a siete puntos tras sumar 1.5 unidades en la doble jornada. Aguilera pactó tablas frente al santiaguero Cristian Tenst y luego se impuso a su coterráneo Ibraín Fernández, resultados que lo consolidan como líder absoluto del certamen.

Atletas tuneros destacan entre los mejores de Cuba en 2025

Por tercer año consecutivo, el tunero Ever Castro Martínez figura entre los mejores de Cuba en el apartado de atletas en situación de discapacitadas. En tanto, para Yander Herrera es su segundo año entre los mejores juveniles. A ellos se suma el paratleta juvenil Aaron Marrero Escocia, quien también alcanzó resultados de primer nivel en este calendario competitivo.

Más leido

Otras Noticias

Entre Música 2025: homenaje al son cubano y su legado

Entre Música 2025: homenaje al son cubano y su legado

El Festival Entre Música 2025, organizado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Las Tunas se erige este año no solo como un espacio de disfrute, sino como un acto de premonición cumplida y reafirmación cultural.

Del sueño a la poesía: pasión, melodía y corazón

Del sueño a la poesía: pasión, melodía y corazón

La peña musical Del Sueño a la Poesía, de la maestra Elvira Skourtis, es una suerte de remedo de ternura en el que el público disfruta de las seis cuerdas de la guitarra y la poesía. Desde la sede de la Asociación Hermanos Saiz, el espacio celebra el talento de cada guitarrista, mientras los versos surcan el aire para acariciar el oído y transportarnos hasta lugares insospechados.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *